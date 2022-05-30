Як швидко розморозити м’ясо: хитрість, що працює на 100%

Крім розморожування, ця хитрість зробить м’ясо набагато смачнішим.

Свіже м’ясо воно звичайно смачніше і корисніше, але ж не завжди є можливість його купувати, тому на допомогу приходить процес заморозки. Це хороший спосіб, що дозволяє помітно продовжити термін зберігання продукту. Єдиний мінус цього способу – це повільне розморожування. Що робити, щоб його прискорити?

Досвідчені домогосподарки використовують один хитрий спосіб, який допомагає не лише швидше розморозити м’ясо, але й покращити його смак, пише belnovosti.

Як швидко розморозити м’ясо без мікрохвильової печі

Якщо залишати м’ясо, щоб воно розморожувалося "природним" шляхом, то можна прочекати і цілий день, дивлячись ще якого розміру шматок. Однак якщо часу багато немає, м’ясо можна полити однією рідиною, яка є на кожній кухні, — і це оцет.

Дістаньте м’ясо з морозильної камери, покладіть на тарілку і полийте заморожений шматок оцту. Багато лити не треба, щоби м’ясо не маринувалося. Якщо боїтеся переборщити з дозуванням, розведіть оцет у воді у рівних пропорціях. Через деякий час процедуру можна повторити.

Оцет допоможе зробити перехід води з твердого стану в рідке набагато швидше. Крім того, він також позитивно вплине і на смак м’яса: воно стане набагато апетитнішим, м’якшим і ніжнішим.

Раніше Телеграф писав, як ще можна швидко розморозити м’ясо. Цей спосіб екстрений, тому не рекомендується використовувати його постійно.