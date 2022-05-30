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"Паляниця з полуницею": Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачної випічки до чаю

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Паляниця з полуницею Новина оновлена 30 травня 2022, 16:36
Паляниця з полуницею

Відомий кулінар розповів, як приготувати смачний літній пиріг

Знаменитий шеф-кухар, суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати смачну та незвичайну паляницю із полуницею.

Відомий колумбієць поділився рецептом у себе в Інстаграмі, а також порадив своїм підписникам поділитися стравою з військовими або нужденними.

"Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!", — пише Ектор.

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 90 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Йогурт без додавань – 200 г
  • Олія – 120 г
  • Розпушувач – 10 г
  • Борошно – 220 г
  • Полуниця – 400 г +1 ст. л. крохмалю

Форма роз’ємна – 20 см

Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром.
  2. Додаємо йогурт, олію, збиваємо далі.
  3. Просіюємо борошно та розпушувач, збиваємо.
  4. Стелимо форму пергаментом, змащуємо вершковим маслом або олією.
  5. Виливаємо половину тіста.
  6. Вимиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо в крохмалі, викладаємо половину полуниці.
  7. Виливаємо решту тіста.
  8. Зверху викладаємо полуницю, що залишилася.
  9. Випікаємо 1 годину при температурі 160 С.

Раніше рецептом паляниці поділився український кулінар Євген Клопотенко.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Випічка #Ектор Хіменес Браво