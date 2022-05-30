"Паляниця з полуницею": Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачної випічки до чаю

Відомий кулінар розповів, як приготувати смачний літній пиріг

Знаменитий шеф-кухар, суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати смачну та незвичайну паляницю із полуницею.

Відомий колумбієць поділився рецептом у себе в Інстаграмі, а також порадив своїм підписникам поділитися стравою з військовими або нужденними.

"Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!", — пише Ектор.

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт.

Цукор – 90 г

Ванільний цукор – 10 г

Йогурт без додавань – 200 г

Олія – 120 г

Розпушувач – 10 г

Борошно – 220 г

Полуниця – 400 г +1 ст. л. крохмалю

Форма роз’ємна – 20 см

Паляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Спосіб приготування:

Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром. Додаємо йогурт, олію, збиваємо далі. Просіюємо борошно та розпушувач, збиваємо. Стелимо форму пергаментом, змащуємо вершковим маслом або олією. Виливаємо половину тіста. Вимиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо в крохмалі, викладаємо половину полуниці. Виливаємо решту тіста. Зверху викладаємо полуницю, що залишилася. Випікаємо 1 годину при температурі 160 С.

Раніше рецептом паляниці поділився український кулінар Євген Клопотенко.