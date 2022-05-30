"Паляниця з полуницею": Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачної випічки до чаю
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Відомий кулінар розповів, як приготувати смачний літній пиріг
Знаменитий шеф-кухар, суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати смачну та незвичайну паляницю із полуницею.
Відомий колумбієць поділився рецептом у себе в Інстаграмі, а також порадив своїм підписникам поділитися стравою з військовими або нужденними.
"Готуйте паляницю, пригощайте військових, принесіть в найближчу лікарню. Підтримуйте один одного! Ми переможемо!", — пише Ектор.
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 90 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Йогурт без додавань – 200 г
- Олія – 120 г
- Розпушувач – 10 г
- Борошно – 220 г
- Полуниця – 400 г +1 ст. л. крохмалю
Форма роз’ємна – 20 см
Спосіб приготування:
- Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром.
- Додаємо йогурт, олію, збиваємо далі.
- Просіюємо борошно та розпушувач, збиваємо.
- Стелимо форму пергаментом, змащуємо вершковим маслом або олією.
- Виливаємо половину тіста.
- Вимиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо в крохмалі, викладаємо половину полуниці.
- Виливаємо решту тіста.
- Зверху викладаємо полуницю, що залишилася.
- Випікаємо 1 годину при температурі 160 С.
Раніше рецептом паляниці поділився український кулінар Євген Клопотенко.