Як зберегти колір борщу при повторному кип’ятінні: про це мало хто знає

Щоб зберегти червоний колір борщу довше, вам знадобиться цей лайфхак.

Приготувати смачний і ароматний борщ — це лише пів справи. А ви спробуйте зробити так, щоб при повторному кип’ятінні страва залишалася такою ж смачною і з красивим насиченим червоним кольором, а не перетворилася на помаранчеву жижу.

Борщ — така "непостійна" страва, яка легко може втратити свій відтінок, особливо при повторному кип’ятінні. Проте врятувати ситуацію цілком можливо, якщо знати деякі хитрощі. Які саме, пише belnovosti.

Як зберегти червоний колір борщу

Натуральний барвник, який і робить колір борщу червоним – це буряк. І саме від нього і залежить, який відтінок вийде в результаті: наприклад, свіжий овоч робить суп оранжевим. Тому важливо його правильно підготувати та приготувати.

Сковорідку добре розігрійте з олією, яку бажано вибирати без стороннього запаху, і обсмажте заздалегідь подрібнений коренеплід. Після цього потрібно додати "закріплювач кольору" — томатну пасту і цукор. Таке поєднання допомагає збалансувати смак і зберегти яскраво-червоний відтінок страви.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.