Відмінне доповнення до вечері: рецепт смаженої картоплі всього за 1 хвилину
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 23
Цей спосіб приготування картоплі називають "азіатським".
Увечері, коли приходиш додому після роботи, готування вечері — це не те, чим хочеться займатися. У сучасному світі, звичайно, існує і доставка, та й у багатьох магазинах можна одразу купити готову продукцію, проте тоді всі гроші будуть йти лише на їжу. У нас для вас хороша новина – приготувати вечерю за одну хвилину цілком реально, головне – знати рецепти таких страв.
Однією з таких страв є смажена картопля "по-азіатськи". Така картопля стане відмінним доповненням до вечері, або навіть повноцінною вечерею, а також її можна готувати як закуску. Готується ця страва максимально швидко.
Смажена картопля "по-азіатськи": рецепт
Складові:
- Картопля
- Часник
- Сіль перець
- Копчена паприка
- Суха аджика
- Перець чилі
- Кукурудзяний крохмаль
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Начистіть потрібну вам кількість картоплі, і натріть її на тертці для корейської моркви.
- Натерту картоплю просушіть за допомогою паперових рушників, а потім посипте копченою паприкою, сухою аджикою та кукурудзяним крохмалем. Все це ретельно перемішайте.
- Обсмажуйте картоплю у фритюрі не довше 30-40 секунд.
- Часник і перець чилі подрібніть, додайте до них пару ложок розпеченої олії і полийте цією сумішшю готову картоплю. Перед подачею можна оббризкати блюдо соєвим соусом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.