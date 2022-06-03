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Відмінне доповнення до вечері: рецепт смаженої картоплі всього за 1 хвилину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Відмінний варіант і як вечеря, і як закуска Новина оновлена 03 червня 2022, 20:06
Відмінний варіант і як вечеря, і як закуска

Цей спосіб приготування картоплі називають "азіатським".

Увечері, коли приходиш додому після роботи, готування вечері — це не те, чим хочеться займатися. У сучасному світі, звичайно, існує і доставка, та й у багатьох магазинах можна одразу купити готову продукцію, проте тоді всі гроші будуть йти лише на їжу. У нас для вас хороша новина – приготувати вечерю за одну хвилину цілком реально, головне – знати рецепти таких страв.

Однією з таких страв є смажена картопля "по-азіатськи". Така картопля стане відмінним доповненням до вечері, або навіть повноцінною вечерею, а також її можна готувати як закуску. Готується ця страва максимально швидко.

Смажена картопля "по-азіатськи": рецепт

Складові:

  • Картопля
  • Часник
  • Сіль перець
  • Копчена паприка
  • Суха аджика
  • Перець чилі
  • Кукурудзяний крохмаль
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Начистіть потрібну вам кількість картоплі, і натріть її на тертці для корейської моркви.
  2. Натерту картоплю просушіть за допомогою паперових рушників, а потім посипте копченою паприкою, сухою аджикою та кукурудзяним крохмалем. Все це ретельно перемішайте.
  3. Обсмажуйте картоплю у фритюрі не довше 30-40 секунд.
  4. Часник і перець чилі подрібніть, додайте до них пару ложок розпеченої олії і полийте цією сумішшю готову картоплю. Перед подачею можна оббризкати блюдо соєвим соусом.

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Теги:
#Рецепт #Картопля #Смажена картопля