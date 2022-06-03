Що додати до борщу, щоб він вийшов надзвичайно смачним: секретний інгредієнт

Цей інгредієнт зробить ваш борщ ще кращим.

Кожна господиня має свої секрети приготування борщу. Хтось додає в борщ старе сало, щоб надати йому неповторний смак та аромат, а хтось ягоди чи розсол. Загалом, скільки господарок, стільки і рецептів традиційної української страви, яка, нагадаємо, входить до топ-20 найсмачніших перших страв світу.

Ще одним досить незвичайним інгредієнтом для борщу, який зробить смак страви ще більш насиченим та смачним, є цукор, пише belnovosti. Так, цей порошок можна додавати не лише у солодкі страви.

Навіщо додавати цукор у борщ

Попри те, що томати або томатна паста самі по собі солодкі, цукор лише посилить смакові якості страви. Повірте, ніхто не залишиться байдужим від вашого борщу.

Цукор не потрібно додавати вже в готову страву, краще всипати трохи солодкого порошку під час приготування засмажки. Багато сипати не потрібно, достатньо буде всього дрібки.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як в українському уряді хочуть популяризувати борщ та інші національні страви на світовому рівні. Ще раніше з’явилася ініціатива щодо введення в календар спеціального "смачного" свята, яким може стати День українського борщу.

Також ми розповідали, який секретний інгредієнт пропонують додавати господиням у борщ, щоб він був найсмачнішим.