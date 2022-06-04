Як правильно заморожувати полуницю та малину, щоб вона залишилася цілою

Заморожені таким способом ягоди збережуть свій смак та аромат.

Щоб взимку відчути трохи літа, багато домогосподарок заморожують різні ягоди та фрукти, найпопулярнішими з яких є полуниця та малина. Якщо у вас є сорти ранньої полуниці на дачі, ви можете займатися заморожуванням вже, а якщо ні, то раніше ми писали, як її правильно удобрювати, щоб отримати солодкі та великі плоди.

Найкраще заморожувати ягоди цілими, адже так вони і вигляд зберігають красивіший, і смак їх залишиться насиченішим. Як заморозити полуницю та малину, щоб вони залишалися цілими, пише belnovosti.

Як правильно заморожувати полуницю та малину

Перед тим, як відправити ягоди в морозильну камеру, їх потрібно ретельно перебрати, промити і очистити від плодоніжок, а від всіх пошкоджених ягід — позбутися. Потім полуницю і малину розкладіть в один шар на рівній поверхні, можна взяти дошку, і відправте ягоди в морозильну камеру.

Після того як малина та полуниця трохи підмерзнуть, їх можна перекласти у фасувальні пакети або контейнери. За бажанням ягоди можна посипати ще цукром, щоб вони були солодшими.

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