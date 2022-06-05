Маринад для шашлику з двох інгредієнтів: м’ясо танутиме у роті

Секрет ніжного м’яса полягає в тому, що йому потрібно перемішувати маринад мінімум 5-7 хвилин.

У теплу пору року навряд чи хтось зможе відмовитися від задоволення вибратися з друзями чи сім’єю на пікнік та приготувати апетитний шашлик. Літо — це чудова пора для такої "діяльності". А щоб шашлик точно вдалося вміти правильно вибирати м’ясо, а також правильно його маринувати.

Одним із найпопулярніших маринадів для шашлику є майонез, і ми пропонуємо вам ознайомитися з рецептом маринаду саме на його основі. Завдяки цьому маринаду, м’ясо просто танутиме в роті, пише belnovosti.

Маринад для шашлику на майонезі: рецепт

Складові:

цибуля – 2-3 шт.;

сіль та чорний перець – за смаком;

майонез;

куряча грудка – 1 кг.

Читайте також: Категорія Рецепти Що додати в маринад, щоб шашлик вийшов ніжним та соковитим Шашлик у гранатовому соку виходить дуже незвичайним на смак

Спосіб приготування

Наріжте цибулю півкільцями і покладіть в каструлю. Посоліть, поперчіть та пам’ятайте, щоб він дав сік. Курячі грудки наріжте на великі шматки і покладіть її в каструлю з цибулею. Залийте грудку та цибулю майонезом і ретельно все перемішайте. Накрийте кришкою каструлю і оправте в холодильник на добу.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими харчовими продуктами шашлики не можна поєднувати в жодному разі.