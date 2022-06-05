Маринад для шашлику з двох інгредієнтів: м’ясо танутиме у роті
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Секрет ніжного м’яса полягає в тому, що йому потрібно перемішувати маринад мінімум 5-7 хвилин.
У теплу пору року навряд чи хтось зможе відмовитися від задоволення вибратися з друзями чи сім’єю на пікнік та приготувати апетитний шашлик. Літо — це чудова пора для такої "діяльності". А щоб шашлик точно вдалося вміти правильно вибирати м’ясо, а також правильно його маринувати.
Одним із найпопулярніших маринадів для шашлику є майонез, і ми пропонуємо вам ознайомитися з рецептом маринаду саме на його основі. Завдяки цьому маринаду, м’ясо просто танутиме в роті, пише belnovosti.
Маринад для шашлику на майонезі: рецепт
Складові:
- цибуля – 2-3 шт.;
- сіль та чорний перець – за смаком;
- майонез;
- куряча грудка – 1 кг.
Спосіб приготування
- Наріжте цибулю півкільцями і покладіть в каструлю. Посоліть, поперчіть та пам’ятайте, щоб він дав сік.
- Курячі грудки наріжте на великі шматки і покладіть її в каструлю з цибулею.
- Залийте грудку та цибулю майонезом і ретельно все перемішайте.
- Накрийте кришкою каструлю і оправте в холодильник на добу.
Раніше "Телеграф" розповідав, з якими харчовими продуктами шашлики не можна поєднувати в жодному разі.