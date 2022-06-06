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"Смажитися" на кухні не доведеться: простий спосіб законсервувати найсмачніші огірки по-холодному

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Огірки вийдуть соковитими та хрусткими
Огірки вийдуть соковитими та хрусткими

Паритися на кухні заради смачних огірків більше не доведеться

Настає сезон консервації, і господині вже перебувають у пошуках різних лайфхаків, як полегшити цей трудомісткий процес. Наприклад, чи можна замінити дефіцитну нині морську сіль у консервації. Цього ж разу ми розповімо, як законсервувати огірки холодним способом, щоб вам не довелося мучитися з ними на кухні в спеку.

Що знадобиться:

  • скляні банки за 1,5-3 л;
  • кришки під закатування;
  • каструля;
  • друшляк;
  • закочувальна машинка;
  • чайна ложка;
  • ніж.

Інгредієнти з розрахунку на 2 кг огірків:

  • харчова сода для миття банок;
  • огірки невеликого розміру – 2 кг;
  • часник – 4 зубки;
  • лист хрону – 1 шт.;
  • суцвіття кропу – 3 шт.;
  • гірчичний порошок — ½ ч. л.;
  • чорний перець – 3 горошини;
  • листя смородини – 5 шт.;
  • сіль – 100 г;
  • вода – 1 л.

Спосіб приготування

Порядок дій щодо холодної консервації виглядає так:

  1. Помити банки з содою і прополоскати водою з крана, пише 1000.menu.
  2. Огірки, кріп, листя хрону та смородини вимити, а часник почистити.
  3. Скласти на дно банок листя смородини та хрону, кріп, перець, часник, а після огірки до верху щільно один до одного, але не надмірно перетискаючи.
  4. Налити воду в каструлю та розчинити в ній сіль. Залити цим розсолом огірки, а зверху присипати гірчицею.
  5. Прикрити банки кришками і залишити їх на п’ять днів для соління в затемненому місці. Як тільки на огірках утворився наліт, а розсіл посвітлішав, можна приступати до закатування.
  6. Накрити банки металевими кришками та закатати машинкою.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.

Теги:
#Рецепти #Огірки #Консервація