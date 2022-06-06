"Смажитися" на кухні не доведеться: простий спосіб законсервувати найсмачніші огірки по-холодному
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Паритися на кухні заради смачних огірків більше не доведеться
Настає сезон консервації, і господині вже перебувають у пошуках різних лайфхаків, як полегшити цей трудомісткий процес. Наприклад, чи можна замінити дефіцитну нині морську сіль у консервації. Цього ж разу ми розповімо, як законсервувати огірки холодним способом, щоб вам не довелося мучитися з ними на кухні в спеку.
Що знадобиться:
- скляні банки за 1,5-3 л;
- кришки під закатування;
- каструля;
- друшляк;
- закочувальна машинка;
- чайна ложка;
- ніж.
Інгредієнти з розрахунку на 2 кг огірків:
- харчова сода для миття банок;
- огірки невеликого розміру – 2 кг;
- часник – 4 зубки;
- лист хрону – 1 шт.;
- суцвіття кропу – 3 шт.;
- гірчичний порошок — ½ ч. л.;
- чорний перець – 3 горошини;
- листя смородини – 5 шт.;
- сіль – 100 г;
- вода – 1 л.
Спосіб приготування
Порядок дій щодо холодної консервації виглядає так:
- Помити банки з содою і прополоскати водою з крана, пише 1000.menu.
- Огірки, кріп, листя хрону та смородини вимити, а часник почистити.
- Скласти на дно банок листя смородини та хрону, кріп, перець, часник, а після огірки до верху щільно один до одного, але не надмірно перетискаючи.
- Налити воду в каструлю та розчинити в ній сіль. Залити цим розсолом огірки, а зверху присипати гірчицею.
- Прикрити банки кришками і залишити їх на п’ять днів для соління в затемненому місці. Як тільки на огірках утворився наліт, а розсіл посвітлішав, можна приступати до закатування.
- Накрити банки металевими кришками та закатати машинкою.
Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.