"Смажитися" на кухні не доведеться: простий спосіб законсервувати найсмачніші огірки по-холодному

Паритися на кухні заради смачних огірків більше не доведеться

Настає сезон консервації, і господині вже перебувають у пошуках різних лайфхаків, як полегшити цей трудомісткий процес. Наприклад, чи можна замінити дефіцитну нині морську сіль у консервації. Цього ж разу ми розповімо, як законсервувати огірки холодним способом, щоб вам не довелося мучитися з ними на кухні в спеку.

Що знадобиться:

скляні банки за 1,5-3 л;

кришки під закатування;

каструля;

друшляк;

закочувальна машинка;

чайна ложка;

ніж.

Інгредієнти з розрахунку на 2 кг огірків:

харчова сода для миття банок;

огірки невеликого розміру – 2 кг;

часник – 4 зубки;

лист хрону – 1 шт.;

суцвіття кропу – 3 шт.;

гірчичний порошок — ½ ч. л.;

чорний перець – 3 горошини;

листя смородини – 5 шт.;

сіль – 100 г;

вода – 1 л.

Спосіб приготування

Порядок дій щодо холодної консервації виглядає так:

Помити банки з содою і прополоскати водою з крана, пише 1000.menu. Огірки, кріп, листя хрону та смородини вимити, а часник почистити. Скласти на дно банок листя смородини та хрону, кріп, перець, часник, а після огірки до верху щільно один до одного, але не надмірно перетискаючи. Налити воду в каструлю та розчинити в ній сіль. Залити цим розсолом огірки, а зверху присипати гірчицею. Прикрити банки кришками і залишити їх на п’ять днів для соління в затемненому місці. Як тільки на огірках утворився наліт, а розсіл посвітлішав, можна приступати до закатування. Накрити банки металевими кришками та закатати машинкою.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.