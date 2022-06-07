Як приготувати гречку без плити: простий спосіб

Для приготування цієї страви практично не доведеться докладати зусиль

Гречка — не тільки неймовірно корисна крупа, але ще й смачна страва, якщо знати, як її правильно приготувати. Для того щоб гречка не нагадувала злиплу кашку, а була розсипчастою, але при цьому не сухою, необхідно знати секрети її приготування.

Прстим рецептом приготування розсипчастої гречки з овочами та грибами поділилися на сторінці "Готуйте та пробуйте" у Instagram. Така страва завжди виходить ідеальною.

Складові:

гречка – 1 склянка

вода – 2 склянки

цибуля – 1 шт

морква – 1 шт

печериці – 250 г

горошок зелений (морожений) – 1 склянка

часник – 2 зубчики

олія оливкова – 2 ст.л

сіль перець

італійські трави

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Спосіб приготування:

Включити мультиварку в режим смаження на 15 хвилин. Влити масло і підсмажити цілий розчавлений часник. Поетапно додавати овочі: дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, морожений горошок. Покласти подрібнені печериці. Усі давати по черзі. Кожен окремий компонент смажити по 3 хвилини, помішувати. Коли овочі готові, засипати гречку (попередньо перебрану та помиту). Влити воду, засипати спеції. Вибрати режим "гречка".

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