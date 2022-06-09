Як приготувати картоплю в мундирі всього за 5 хвилин: лайфхак, який заощадить ваш час

Цей спосіб приготування вважається найкориснішим.

Картопля "в мундирі" — це як незамінний інгредієнт для багатьох салатів, так і досить смачна самостійна страва. На його приготування і так не витрачається багато часу, проте його можна ще більше скоротити. Також раніше ми писали, як очистити варену картоплю лише за 2 секунди.

Щоб заощадити собі час, та ще й позбавити себе зайвого миття посуду, картопля можна приготувати в мікрохвильовій печі, пише belnovosti. Вам більше не доведеться кип’ятити воду і чекати, доки картопля звариться.

Як зварити картопля "у мундирі" у мікрохвильовій печі

Ретельно помийте необхідну кількість картоплі та висушіть її. Потім перекладіть картоплини в поліетиленовий пакетик і відправте їх на 5-7 хвилин у мікрохвильову піч. На цьому весь рецепт.

Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки при варінні макаронів, які краще не допускати, щоб вони не злипалися. Також ми розповідали, як правильно варити макарони, щоб вони були смачними та неперетравленими.