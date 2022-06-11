Як швидко замаринувати капусту, щоб хрумтіла: рецепт
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У цієї маринованої капусти виходить ненав’язливий, свіжий і дуже приємний смак
Таку хрумку закуску можна їсти як самостійну страву або використовувати як основу різноманітних страв. Маринована капуста швидкого приготування подобається всім, хто її куштував — її називають "бомбовою", а все через швидке приготування та неймовірний смак.
Швидким рецептом хрусткої маринованої капусти поділилися в Інстаграм (@zakatki_na_zimy). У 200 грамах страви лише 149 калорій, пишуть у блозі.
Як швидко замаринувати капусту
Інгредієнти:
- 2 кг — капуста
- 0,4 кг — морква
- 4 часточки — часник
- можна додати яблуко, буряк
Маринад:
- 150 мл — олія
- 150 мл — 9% оцет
- 100 г — цукор
- 2 ст. — сіль
- 3 шт. — лавровий лист
- 5-6 горошин — чорний перець
- 0,5 л — вода
Приготування:
- Все шаткуємо, моркву натираємо, часник нарізаємо пластинками. Вкладаємо щільно у банку.
- У каструлю заливаємо всі компоненти маринаду і кип’ятимо 5 хвилин. Потім заливаємо киплячим маринадом капусту. На ранок маринована капустка готова. Смачного!
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