Як швидко замаринувати капусту, щоб хрумтіла: рецепт

У цієї маринованої капусти виходить ненав’язливий, свіжий і дуже приємний смак

Таку хрумку закуску можна їсти як самостійну страву або використовувати як основу різноманітних страв. Маринована капуста швидкого приготування подобається всім, хто її куштував — її називають "бомбовою", а все через швидке приготування та неймовірний смак.

Швидким рецептом хрусткої маринованої капусти поділилися в Інстаграм (@zakatki_na_zimy). У 200 грамах страви лише 149 калорій, пишуть у блозі.

Як швидко замаринувати капусту

Інгредієнти:

2 кг — капуста

0,4 кг — морква

4 часточки — часник

можна додати яблуко, буряк

Маринад:

150 мл — олія

150 мл — 9% оцет

100 г — цукор

2 ст. — сіль

3 шт. — лавровий лист

5-6 горошин — чорний перець

0,5 л — вода

Приготування:

Все шаткуємо, моркву натираємо, часник нарізаємо пластинками. Вкладаємо щільно у банку. У каструлю заливаємо всі компоненти маринаду і кип’ятимо 5 хвилин. Потім заливаємо киплячим маринадом капусту. На ранок маринована капустка готова. Смачного!

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