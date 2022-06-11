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Як швидко замаринувати капусту, щоб хрумтіла: рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Рецепт маринованої капусти Новина оновлена 11 червня 2022, 18:28
Рецепт маринованої капусти

У цієї маринованої капусти виходить ненав’язливий, свіжий і дуже приємний смак

Таку хрумку закуску можна їсти як самостійну страву або використовувати як основу різноманітних страв. Маринована капуста швидкого приготування подобається всім, хто її куштував — її називають "бомбовою", а все через швидке приготування та неймовірний смак.

Швидким рецептом хрусткої маринованої капусти поділилися в Інстаграм (@zakatki_na_zimy). У 200 грамах страви лише 149 калорій, пишуть у блозі.

Як швидко замаринувати капусту

Інгредієнти:

  • 2 кг — капуста
  • 0,4 кг — морква
  • 4 часточки — часник
  • можна додати яблуко, буряк

Маринад:

  • 150 мл — олія
  • 150 мл — 9% оцет
  • 100 г — цукор
  • 2 ст. — сіль
  • 3 шт. — лавровий лист
  • 5-6 горошин — чорний перець
  • 0,5 л — вода

Приготування:

  1. Все шаткуємо, моркву натираємо, часник нарізаємо пластинками. Вкладаємо щільно у банку.
  2. У каструлю заливаємо всі компоненти маринаду і кип’ятимо 5 хвилин. Потім заливаємо киплячим маринадом капусту. На ранок маринована капустка готова. Смачного!

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися без солі під час консервації овочів.

Теги:
#Рецепти #Капуста