Варити ягоди не треба: рецепт полуничного варення, що зберігає максимум користі

Простий та швидкий рецепт десерту на зиму

У сезон дозрівання полуниці господині запасаються консервацією на зиму, а деякі просто заморожують ягоди. Але варто зауважити, що не всі способи дають змогу зберегти вітаміни полуниці.

Ділимося з вами рецептом, в якому ягоди полуниці варити не доведеться. Десерт вийде не лише смачним, але й дуже корисним.

Як приготувати полуничне варення на зиму

Інгредієнти:

2 кг полуниці

1 кг цукру

0,5 склянки води

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Приготування:

Видаляємо плодоніжки, миємо ягоди під проточною водою. В іншій мисці варимо сироп: в 1 кг цукру додаємо 0,5 склянки води та ставимо на середній вогонь. Варимо 5-7 хвилин. Заливаємо гарячим сиропом полуницю, накриваємо кришкою. Полуниця тим часом віддає свій сік, і сироп стає рідким. Охолоджену полуницю проціджуємо на сито, а зціджений сік ставимо кип’ятитися на 5-7 хвилин. Полуницю знову кладемо в миску і заливаємо кип’яченим гарячим сиропом. Знову даємо полуниці повністю охолонути. І ще раз повторюємо цю процедуру. Розкладаємо полуничні ягоди в стерильні банки та заливаємо киплячим сиропом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати полуничне варення з бананом.