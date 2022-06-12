Варити ягоди не треба: рецепт полуничного варення, що зберігає максимум користі
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Простий та швидкий рецепт десерту на зиму
У сезон дозрівання полуниці господині запасаються консервацією на зиму, а деякі просто заморожують ягоди. Але варто зауважити, що не всі способи дають змогу зберегти вітаміни полуниці.
Ділимося з вами рецептом, в якому ягоди полуниці варити не доведеться. Десерт вийде не лише смачним, але й дуже корисним.
Як приготувати полуничне варення на зиму
Інгредієнти:
- 2 кг полуниці
- 1 кг цукру
- 0,5 склянки води
Приготування:
- Видаляємо плодоніжки, миємо ягоди під проточною водою.
- В іншій мисці варимо сироп: в 1 кг цукру додаємо 0,5 склянки води та ставимо на середній вогонь. Варимо 5-7 хвилин.
- Заливаємо гарячим сиропом полуницю, накриваємо кришкою. Полуниця тим часом віддає свій сік, і сироп стає рідким.
- Охолоджену полуницю проціджуємо на сито, а зціджений сік ставимо кип’ятитися на 5-7 хвилин.
- Полуницю знову кладемо в миску і заливаємо кип’яченим гарячим сиропом. Знову даємо полуниці повністю охолонути. І ще раз повторюємо цю процедуру.
- Розкладаємо полуничні ягоди в стерильні банки та заливаємо киплячим сиропом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати полуничне варення з бананом.