Готові вже на ранок: простий рецепт хрумких малосольних огірків

Жодних пакетів та багатогодинних "операцій".

Одними із найпопулярніших овочів є огірки. Їх можна і консервувати, і нарізати в салати, і навіть є цілком, можна порізати на бутерброди, а можна "замалосолити" і як результат — щось середнє між свіжим і солоним огірком.

"Телеграф" розповідає своїм читачам, як приготувати хрусткі малосольні огірки лише за одну ніч. Повірте, цей невигадливий рецепт напевно стане одним із ваших коханих. А пікантний розсіл, який додасть овочам неперевершений смак та аромат, підкорить не тільки вас, а й усіх ваших друзів та знайомих.

Малосольні огірки: рецепт

Складові:

1 кг огірків;

1 л води;

1,5 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. гірчичного порошку;

10 горошин запашного перцю;

100 гр кропу;

1 головка часнику;

4 шт. лаврового листа;

2 ст. л. оцту.

Спосіб приготування:

Замочіть огірки в крижаній воді на 2-3 години — в цьому і весь секрет хрустких овочів. Після відріжте краї огірків, а також порубайте пучок кропу, на 4-5 частин. Почистьте часник і наріжте пластинками. Візьміть чисту банку (а краще дві штуки по 1 л) і розкладіть в них порівну кріп і часник, а потім поставте огірки — вертикально і щільно. Після цього додайте лавровий лист і перець. Змішайте у воді сіль та цукор і доведіть її до кипіння. Додайте оцет і гірчицю, добре перемішайте і розлийте розсіл по банках. Закрутіть кришки та залиште огірки маринуватися на ніч, накривши щільною тканиною. На ранок ви вже зможете поласувати стравою.

Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.