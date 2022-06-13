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Готові вже на ранок: простий рецепт хрумких малосольних огірків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як приготувати малосольні огірки? Новина оновлена 13 червня 2022, 08:22
Як приготувати малосольні огірки?

Жодних пакетів та багатогодинних "операцій".

Одними із найпопулярніших овочів є огірки. Їх можна і консервувати, і нарізати в салати, і навіть є цілком, можна порізати на бутерброди, а можна "замалосолити" і як результат — щось середнє між свіжим і солоним огірком.

"Телеграф" розповідає своїм читачам, як приготувати хрусткі малосольні огірки лише за одну ніч. Повірте, цей невигадливий рецепт напевно стане одним із ваших коханих. А пікантний розсіл, який додасть овочам неперевершений смак та аромат, підкорить не тільки вас, а й усіх ваших друзів та знайомих.

Малосольні огірки: рецепт

Складові:

  • 1 кг огірків;
  • 1 л води;
  • 1,5 ст. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. гірчичного порошку;
  • 10 горошин запашного перцю;
  • 100 гр кропу;
  • 1 головка часнику;
  • 4 шт. лаврового листа;
  • 2 ст. л. оцту.

Спосіб приготування:

  1. Замочіть огірки в крижаній воді на 2-3 години — в цьому і весь секрет хрустких овочів. Після відріжте краї огірків, а також порубайте пучок кропу, на 4-5 частин.
  2. Почистьте часник і наріжте пластинками.
  3. Візьміть чисту банку (а краще дві штуки по 1 л) і розкладіть в них порівну кріп і часник, а потім поставте огірки — вертикально і щільно.
  4. Після цього додайте лавровий лист і перець.
  5. Змішайте у воді сіль та цукор і доведіть її до кипіння. Додайте оцет і гірчицю, добре перемішайте і розлийте розсіл по банках.
  6. Закрутіть кришки та залиште огірки маринуватися на ніч, накривши щільною тканиною. На ранок ви вже зможете поласувати стравою.

Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Малосольні огірки #Солоні огірки