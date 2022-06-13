Готові вже на ранок: простий рецепт хрумких малосольних огірків
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Жодних пакетів та багатогодинних "операцій".
Одними із найпопулярніших овочів є огірки. Їх можна і консервувати, і нарізати в салати, і навіть є цілком, можна порізати на бутерброди, а можна "замалосолити" і як результат — щось середнє між свіжим і солоним огірком.
"Телеграф" розповідає своїм читачам, як приготувати хрусткі малосольні огірки лише за одну ніч. Повірте, цей невигадливий рецепт напевно стане одним із ваших коханих. А пікантний розсіл, який додасть овочам неперевершений смак та аромат, підкорить не тільки вас, а й усіх ваших друзів та знайомих.
Малосольні огірки: рецепт
Складові:
- 1 кг огірків;
- 1 л води;
- 1,5 ст. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. гірчичного порошку;
- 10 горошин запашного перцю;
- 100 гр кропу;
- 1 головка часнику;
- 4 шт. лаврового листа;
- 2 ст. л. оцту.
Спосіб приготування:
- Замочіть огірки в крижаній воді на 2-3 години — в цьому і весь секрет хрустких овочів. Після відріжте краї огірків, а також порубайте пучок кропу, на 4-5 частин.
- Почистьте часник і наріжте пластинками.
- Візьміть чисту банку (а краще дві штуки по 1 л) і розкладіть в них порівну кріп і часник, а потім поставте огірки — вертикально і щільно.
- Після цього додайте лавровий лист і перець.
- Змішайте у воді сіль та цукор і доведіть її до кипіння. Додайте оцет і гірчицю, добре перемішайте і розлийте розсіл по банках.
- Закрутіть кришки та залиште огірки маринуватися на ніч, накривши щільною тканиною. На ранок ви вже зможете поласувати стравою.
Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чілі, і засолювали огірки в пакеті. Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.