Соуси, які врятують навіть безнадійний шашлик: прості рецепти

Два способи врятувати шашлик, що не вийшов.

Перед тим, як вирушити на пікнік, щоб засмажити шашлик, потрібно правильно вибрати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його замаринувати. Однак не варто забувати, що шашлик також легко зіпсувати. У принципі зробити це може кожен, навіть найдосвідченіший кулінар, але як потім його їсти. Рішення просте — додати до м’яса соус або приправу.

"Телеграф" розповідає, як приготувати два найпростіші соуси, які врятують ваш пікнік у тому випадку, якщо шашлик вийшов неапетитним. Рецепти ми знайшли на порталі belnovosti. Зазначимо, що ці приправи можна використовувати для будь-яких страв.

Оцтова приправа: рецепт

Інгредієнти:

часник – 7-10 зубчиків;

гострий перець – 2 шт.;

болгарський перець — ½ шт.;

цибуля – ½ цибулини;

кріп – 2 гілочки;

столовий оцет (9%) – 300 мл;

вода – 100 мл.

Спосіб приготування:

Усі компоненти покладіть у пляшку, злегка все струсіть та залиште настоюватись 8-10 годин. Ось і весь рецепт. Приправа підійде не тільки для шашлику, але й для інших страв, наприклад, до пельменів.

Томатний соус: рецепт

Інгредієнти:

кетчуп – 300 г;

часник – 5-6 зубчиків;

кріп – 1 пучок;

кінзу – 1 пучок;

чорний перець — ч. л. чорного перцю;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

сіль за смаком.

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Спосіб приготування:

Щоб приготувати соус, краще використовувати блендер, однак можна обійтися і без нього. Всі інгредієнти подрібніть ножем або помістіть в блендер. Все ретельно перемішайте і приправа готова.

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