Соуси, які врятують навіть безнадійний шашлик: прості рецепти
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Два способи врятувати шашлик, що не вийшов.
Перед тим, як вирушити на пікнік, щоб засмажити шашлик, потрібно правильно вибрати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його замаринувати. Однак не варто забувати, що шашлик також легко зіпсувати. У принципі зробити це може кожен, навіть найдосвідченіший кулінар, але як потім його їсти. Рішення просте — додати до м’яса соус або приправу.
"Телеграф" розповідає, як приготувати два найпростіші соуси, які врятують ваш пікнік у тому випадку, якщо шашлик вийшов неапетитним. Рецепти ми знайшли на порталі belnovosti. Зазначимо, що ці приправи можна використовувати для будь-яких страв.
Оцтова приправа: рецепт
Інгредієнти:
- часник – 7-10 зубчиків;
- гострий перець – 2 шт.;
- болгарський перець — ½ шт.;
- цибуля – ½ цибулини;
- кріп – 2 гілочки;
- столовий оцет (9%) – 300 мл;
- вода – 100 мл.
Спосіб приготування:
Усі компоненти покладіть у пляшку, злегка все струсіть та залиште настоюватись 8-10 годин. Ось і весь рецепт. Приправа підійде не тільки для шашлику, але й для інших страв, наприклад, до пельменів.
Томатний соус: рецепт
Інгредієнти:
- кетчуп – 300 г;
- часник – 5-6 зубчиків;
- кріп – 1 пучок;
- кінзу – 1 пучок;
- чорний перець — ч. л. чорного перцю;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Щоб приготувати соус, краще використовувати блендер, однак можна обійтися і без нього. Всі інгредієнти подрібніть ножем або помістіть в блендер. Все ретельно перемішайте і приправа готова.
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