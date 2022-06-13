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Соуси, які врятують навіть безнадійний шашлик: прості рецепти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Соуси, які зроблять шашлик набагато смачнішим Новина оновлена 13 червня 2022, 12:18
Соуси, які зроблять шашлик набагато смачнішим

Два способи врятувати шашлик, що не вийшов.

Перед тим, як вирушити на пікнік, щоб засмажити шашлик, потрібно правильно вибрати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його замаринувати. Однак не варто забувати, що шашлик також легко зіпсувати. У принципі зробити це може кожен, навіть найдосвідченіший кулінар, але як потім його їсти. Рішення просте — додати до м’яса соус або приправу.

"Телеграф" розповідає, як приготувати два найпростіші соуси, які врятують ваш пікнік у тому випадку, якщо шашлик вийшов неапетитним. Рецепти ми знайшли на порталі belnovosti. Зазначимо, що ці приправи можна використовувати для будь-яких страв.

Оцтова приправа: рецепт

Інгредієнти:

  • часник – 7-10 зубчиків;
  • гострий перець – 2 шт.;
  • болгарський перець — ½ шт.;
  • цибуля – ½ цибулини;
  • кріп – 2 гілочки;
  • столовий оцет (9%) – 300 мл;
  • вода – 100 мл.

Спосіб приготування:

Усі компоненти покладіть у пляшку, злегка все струсіть та залиште настоюватись 8-10 годин. Ось і весь рецепт. Приправа підійде не тільки для шашлику, але й для інших страв, наприклад, до пельменів.

Томатний соус: рецепт

Інгредієнти:

  • кетчуп – 300 г;
  • часник – 5-6 зубчиків;
  • кріп – 1 пучок;
  • кінзу – 1 пучок;
  • чорний перець — ч. л. чорного перцю;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Щоб приготувати соус, краще використовувати блендер, однак можна обійтися і без нього. Всі інгредієнти подрібніть ножем або помістіть в блендер. Все ретельно перемішайте і приправа готова.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші маринади для шашлику, які краще не використовувати. Такі маринади можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Теги:
#Рецепт #Соус #Шашлик #Маринований шашлик