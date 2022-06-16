Помідори в загадковому маринаді: чудовий рецепт консервованих овочів на зиму

Томати, приготовані за цим рецептом, стануть вашою коронною стравою

Зараз найкращий час для того, щоб почати запасатись закрутками. В "розхід" на консервацію та маринування йдуть огірки, помідори, капуста, рецептом якої ми ділилися раніше.

На цей раз пропонуємо читачам рецепт загадкового маринаду до томатів. Смак виходить незвичайний, розсіл п’ється як приємний напій.

Спосіб приготування:

Розкладаємо помідори по трилітровим стерилізованим банкам. Заливаємо окропом, прикриваємо кришками і тримаємо приблизно 7 хвилин. Зливаємо воду з помідорів у каструлю і додаємо з розрахунку на одну банку: 2,5 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру, 3 гвоздики, 7 горошин чорного перцю, щіпку меленого червоного перцю, 2 лаврових листи, 2-3 очищених зубчиків. Доводимо все до кипіння і додаємо по 1 столовій ложці оцтової есенції та горілки. Заливаємо в банки та закочуємо кришкою, перевертаємо. Після охолодження перевертаємо назад та зберігаємо, як звикли.

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