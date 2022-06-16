Як приготувати смачну аджику, яку не треба варити

Цей рецепт аджики здивує простотою у приготуванні

Аджика – популярна гостра приправа, яка прийшла до нас із грузинської кухні. Її можна приготувати як із сирих овочів, так й уварюючи всі інгредієнти. Сира аджика відмінно підійде для заготівлі на зиму і доповнить запаси консервованих овочів.

"Телеграф" розповідає, як приготувати смачну аджику без варіння за рецептом кулінарного блогу Bene Gusto лише за півгодини. Щоб побачити відео покрокового приготування соусу, доскрольте до кінця сторінки.

Знадобляться такі інгредієнти:

Солодкий перець — 500 г,

Яблука — 100 г,

Часник — 90 г,

Морква — 80 г,

Гіркий перець — 50 г,

Оцет 9% — 50 мл,

Сіль – 25 г,

Цукор — 10 г.

Спосіб приготування:

Очистити та промити овочі. З яблук і перцю видалити насіння й плодоніжки. Всі інгредієнти перекрутити, використовуючи м’ясорубку. Додати сіль, цукор й оцет. Перемішати. Настоювати протягом 10 хвилин. Перекласти масу в скляні банки, накрити капроновими кришками.

Аджика готова! Взимку вона чудово доповнить страви з овочів, м’яса та риби. Не забувайте, що соус необхідно зберігати у прохолодному місці!

Також додамо, що ідеальним для приготування сирої аджики за цим рецептом стане гострий перець сорту "Ратунда". Його м’якоть надасть соусу вишуканості. Якщо такий знайти не вдалося, не хвилюйтеся, підійде і звичний "Вогник".

Нагадаємо, сезон консервування продовжується. Мабуть, найбільш популярні для заготівлі на зиму огірки. Дізнайтеся, як вибрати огірки для соління, щоб вони хрумтіли ще краще.

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