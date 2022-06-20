Як зберігати консервацію, щоб вона не зіпсувалась: важливі деталі, на які варто звернути увагу

Обов’язково зверніть увагу на ці моменти, якщо ви не хочете, щоб вся ваша праця пішла нанівець.

Літо — це сезон консервацій, коли домогосподарки відправляють у банку різні овочі, які вони люблять. Раніше ми писали, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а також для чого додавати в консервацію аспірин, а тепер ми хочемо розповісти, як правильно зберігати всі свої закатки, щоб вони не зіпсувалися і простояли якомога довше.

Щоб уникнути прикрого промаху при зберіганні заготовок, важливо звертати увагу на дрібниці, пише видання belnovosti. Якщо не дотримуватися цих "правил", то всі ваші старання можуть пройти даремно.

Як зберігати заготівлі, щоб вони не зіпсувалися:

Перш ніж прибирати заготовки на зберігання в далеке місце, за ними бажано спостерігати протягом 2-4 тижнів. Наприклад, якщо за цей час у банку з’явиться каламутний осад, або на поверхню спливли бульбашки газу або утворилася стійка піна, то від такої консервації доведеться зовсім позбутися. Легка пінка допустима лише у консерваціях, виготовлених із слив.

Зберігати банки з консервацією на сонячному світлі не можна.

Не розміщуйте заготовки біля опалювальних приладів, адже високі температури погіршують смак консервованих продуктів.

Раніше "Телеграф" пояснював, що робити, якщо помідори у банку тріскаються.