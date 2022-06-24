Що додати в пиріжки з картоплею, щоб вони стали набагато смачнішими

Не завжди тісто вирішує, наскільки смачними будуть пиріжки.

Картопля — один з найуніверсальніших овочів, з яких можна приготувати велику кількість різноманітних страв. Наприклад, можна трохи заморочитися і замісити тісто для домашніх пиріжків з картоплею, а можна приготувати смажену картоплю "по-азіатськи" всього за 1 хвилину.

Якщо ви обрали перший варіант і вирішили приготувати пиріжки, пропонуємо вам трохи вдосконалити начинку для них. Навіщо використовувати "чисту" картоплю, якщо можна зробити випічку смачнішою та ситнішою, додавши кілька простих інгредієнтів, пише belnovosti. Що це за продукти читайте далі.

Що додати в картопляну начинку для пиріжків

Можна додати в картопляну начинку зелень: кріп чи петрушку. Також деякі кулінари додають подрібнену обсмажену цибулю. З такими добавками пиріжки стануть апетитнішими та смачнішими. Проте їх можна зробити ще смачнішими.

Відмінним доповненням до картоплі у пиріжках можуть стати солоні огірки. Досить дрібно накришити всього пару огірків. Крім того, що вони додадуть незвичайний смак та соковитість пиріжкам, начинку не доведеться солити, адже огірки і так солоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.