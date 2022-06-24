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Соковите м’ясо за 15 хвилин: рецепт найсмачнішого шашлику зі свинини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Насаджувати м’ясо на шампури потрібно не дуже щільно, але і без зазорів між шматками Новина оновлена 24 червня 2022, 16:03
Насаджувати м’ясо на шампури потрібно не дуже щільно, але і без зазорів між шматками

Смаження м’яса займе хвилин 15-17.

Попереду вихідні, а це означає, що можна зібратися зі своїми друзями та родичами і вирушити на пляж або в ліс, щоб відпочити, і, наприклад, посмажити шашлик. Щоб такий пікнік точно вдався, потрібно вміти правильно вибирати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його маринувати. А якщо похід ще й спонтанний, то вам знадобляться експрес-маринади.

Таким швидким рецептом маринаду для шашлику їхньої свинини поділилася кулінарний блогер viva.eda на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар обіцяє, що м’ясо за цим рецептом буде дуже ніжним та соковитим.

Маринад для шашлику: рецепт

Інгредієнти:

  • свиняча шия 2,5 кг
  • 4 великі цибулини
  • сіль, перець, ваші улюблені спеції
  • склянка води
  • олія без запаху 80-100 мл

Спосіб приготування:

  1. М’ясо наріжте брусочками, посипте трохи сіллю та всипте спеції. Все добре перемішайте
  2. Цибулю наріжте півкільцями, посоліть і перемішайте все руками.
  3. Після змішайте м’ясо, цибулю та частинами введіть воду до повного вбирання. Добре все перемішайте, також бажано це робити руками.
  4. Додайте олію, знову все перемішайте і залиште на 2 години.

Зазначимо, що перед смаженням м’ясо потрібно довести до кімнатної температури, воно не повинно бути холодним.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найкориснішого маринаду. А ще ми писали про те, який несподіваний, але дуже простий інгредієнт додасть до вашого маринаду для шашлику пікантності.

Теги:
#М'ясо #Свинина #Шашлик #Маринований шашлик #маринад для шашлику