Соковите м’ясо за 15 хвилин: рецепт найсмачнішого шашлику зі свинини

Смаження м’яса займе хвилин 15-17.

Попереду вихідні, а це означає, що можна зібратися зі своїми друзями та родичами і вирушити на пляж або в ліс, щоб відпочити, і, наприклад, посмажити шашлик. Щоб такий пікнік точно вдався, потрібно вміти правильно вибирати м’ясо, про що ми писали раніше, а також правильно його маринувати. А якщо похід ще й спонтанний, то вам знадобляться експрес-маринади.

Таким швидким рецептом маринаду для шашлику їхньої свинини поділилася кулінарний блогер viva.eda на своїй сторінці в Інстаграм. Кулінар обіцяє, що м’ясо за цим рецептом буде дуже ніжним та соковитим.

Маринад для шашлику: рецепт

Інгредієнти:

свиняча шия 2,5 кг

4 великі цибулини

сіль, перець, ваші улюблені спеції

склянка води

олія без запаху 80-100 мл

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Спосіб приготування:

М’ясо наріжте брусочками, посипте трохи сіллю та всипте спеції. Все добре перемішайте Цибулю наріжте півкільцями, посоліть і перемішайте все руками. Після змішайте м’ясо, цибулю та частинами введіть воду до повного вбирання. Добре все перемішайте, також бажано це робити руками. Додайте олію, знову все перемішайте і залиште на 2 години.

Зазначимо, що перед смаженням м’ясо потрібно довести до кімнатної температури, воно не повинно бути холодним.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найкориснішого маринаду. А ще ми писали про те, який несподіваний, але дуже простий інгредієнт додасть до вашого маринаду для шашлику пікантності.