"Можете пити квіти": особливий рецепт компоту з вишні та бузини від Клопотенка (відео)

Такі напої готуються не лише тоді, коли достатньо сезонних ягід та фруктів

Спека диктує свої правила. Літо вимагає насиченого ароматами та смаком напою, який легко приготувати в домашніх умовах. В одній каструлі можна комбінувати різні фрукти та ягоди.

Цікавим рецептом поділився український кулінар Євгеній Клопотенко в Інстаграмі. Переможець "МастерШефа" пропонує зварити ароматний компот з вишень, суцвіть бузини та меленої кориці, який можна охолодити або пити в гарячому вигляді.

"Тільки вдумайтеся: ви можете пити квіти. Ах*рєнна думка. Не знаю як вас, але мене вона дуже збуджує", — пише Клопотенко.

Компот з вишні та суцвіть бузини

Інгредієнти:

2,5 л води

400 г замороженої вишні

8-10 суцвіть бузини

100-125 г цукру

1 ч. л. меленої кориці

Спосіб приготування:

Суцвіття бузини викладаємо в друшляк і промиваємо під проточною водою. Всипаємо у каструлю вишні. Заливаємо їх 2,5 л води та додаємо 100-125 г цукру, 1 ч. л. меленої кориці та 8-10 суцвіть бузини. Ставимо каструлю на вогонь. Коли компот закипить, даємо прокипіти лише 2 хвилини і вимикаємо. Нехай остигає і настоюється. Потім виливаємо у графин, додаємо лід.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати коктейль "Мохіто" на зиму.