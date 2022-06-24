"Можете пити квіти": особливий рецепт компоту з вишні та бузини від Клопотенка (відео)
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Такі напої готуються не лише тоді, коли достатньо сезонних ягід та фруктів
Спека диктує свої правила. Літо вимагає насиченого ароматами та смаком напою, який легко приготувати в домашніх умовах. В одній каструлі можна комбінувати різні фрукти та ягоди.
Цікавим рецептом поділився український кулінар Євгеній Клопотенко в Інстаграмі. Переможець "МастерШефа" пропонує зварити ароматний компот з вишень, суцвіть бузини та меленої кориці, який можна охолодити або пити в гарячому вигляді.
"Тільки вдумайтеся: ви можете пити квіти. Ах*рєнна думка. Не знаю як вас, але мене вона дуже збуджує", — пише Клопотенко.
Компот з вишні та суцвіть бузини
Інгредієнти:
- 2,5 л води
- 400 г замороженої вишні
- 8-10 суцвіть бузини
- 100-125 г цукру
- 1 ч. л. меленої кориці
Спосіб приготування:
- Суцвіття бузини викладаємо в друшляк і промиваємо під проточною водою.
- Всипаємо у каструлю вишні.
- Заливаємо їх 2,5 л води та додаємо 100-125 г цукру, 1 ч. л. меленої кориці та 8-10 суцвіть бузини.
- Ставимо каструлю на вогонь. Коли компот закипить, даємо прокипіти лише 2 хвилини і вимикаємо. Нехай остигає і настоюється. Потім виливаємо у графин, додаємо лід.
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