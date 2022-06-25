Рецепт млинців "Три склянки": страва, яка вийде навіть у самої недосвідченої господині
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Рецепт, з яким впорається навіть найнедосвідченіший кулінар.
Рецепт млинців не такий вже й складний, проте вони все одно часто не виходять: рвуться, виходять гумовими або швидко черствіють. Раніше ми вже писали, як уникнути цих "проблем", а тепер хочемо поділитися з вами рецептом млинців, які точно вийдуть у всіх.
Приготувати апетитні млинці дуже просто, головне дотримуватись рецепту. Як приготувати смачну страву за рецептом "Три склянки", розповідає belnovosti. Ці млинці можна поєднувати як із солодкою начинкою, так і солоною.
Рецепт млинців "Три склянки"
Інгредієнти:
- 1 склянка молока;
- 1 склянка окропу;
- 1 склянка борошна;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 яйця;
- 3 столові ложки олії.
Спосіб приготування:
- Яйця збийте із сіллю та цукром. Як тільки вийде піноподібний стан, додайте в масу окріп, а потім молоко.
- Як тільки суміш трохи осяде, додайте в тісто борошно. При цьому не варто переставати все збивати.
- В останню чергу додайте олію, і дайте тесту настоятися близько 15 хвилин.
- Смажити млинці потрібно на попередньо розігрітій сковороді.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.