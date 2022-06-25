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Рецепт млинців "Три склянки": страва, яка вийде навіть у самої недосвідченої господині

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тонкі та ніжні млинці – це чудова страва для сніданку чи перекушування Новина оновлена 25 червня 2022, 12:57
Тонкі та ніжні млинці – це чудова страва для сніданку чи перекушування

Рецепт, з яким впорається навіть найнедосвідченіший кулінар.

Рецепт млинців не такий вже й складний, проте вони все одно часто не виходять: рвуться, виходять гумовими або швидко черствіють. Раніше ми вже писали, як уникнути цих "проблем", а тепер хочемо поділитися з вами рецептом млинців, які точно вийдуть у всіх.

Приготувати апетитні млинці дуже просто, головне дотримуватись рецепту. Як приготувати смачну страву за рецептом "Три склянки", розповідає belnovosti. Ці млинці можна поєднувати як із солодкою начинкою, так і солоною.

Рецепт млинців "Три склянки"

Інгредієнти:

  • 1 склянка молока;
  • 1 склянка окропу;
  • 1 склянка борошна;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 2 яйця;
  • 3 столові ложки олії.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збийте із сіллю та цукром. Як тільки вийде піноподібний стан, додайте в масу окріп, а потім молоко.
  2. Як тільки суміш трохи осяде, додайте в тісто борошно. При цьому не варто переставати все збивати.
  3. В останню чергу додайте олію, і дайте тесту настоятися близько 15 хвилин.
  4. Смажити млинці потрібно на попередньо розігрітій сковороді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.

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#Рецепт #Млинці