Весь секрет у кефірі: як приготувати пишні оладки

Якщо ви хочете, щоб млинці та оладки завжди виходили ідеальними, потрібно знати невелику хитрість.

Багато господинь дуже люблять оладки, проте часто відмовляються від їхнього приготування, адже всупереч простоті рецепта, їхнє приготування таїть у собі багато "підводного каміння". Буває, що випічка або не пропікається, або тісто не хоче підійматися, і оладки виходять тонкими і гумовими. Однак знаючи деякі хитрощі, можна приготувати пишні оладки дуже просто.

Досягти пишності буває складно, через що виріб виходить тонким і не дуже апетитним, проте якщо правильно підготувати всі інгредієнти, то приготування пройде набагато успішніше. Особливо це стосується кефіру, пише belnovosti.

Що треба зробити з кефіром, щоб оладки вийшли пишними

Перше — за пів години до приготування бажано дістати всі продукти з холодильника, щоб вони стали кімнатною температурою. Кефір взагалі краще прогріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Друге – крім правильної температури, потрібно правильно розраховувати пропорції. Наприклад на склянку кефіру необхідно брати вдвічі більше борошна. Щоб млинці були пишнішими, можна додати трохи розпушувача. Достатньо на кінчику чайної ложки.

Третє – це правильна послідовність. Спочатку потрібно з’єднати куряче яйце з цукром, після чого вже вводити прогрітий кефір. Розпушувач спочатку потрібно змішати з борошном, і тільки потім потихеньку вводити до складу тіста.

Під час приготування млинців також можуть турбувати грудки. Як їх уникнути в процесі приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.