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М’ясо буде ще соковитіше: 3 варіанти маринаду для шашлику

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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З правильним маринадом шашлик смачніше Новина оновлена 27 червня 2022, 15:14
З правильним маринадом шашлик смачніше

Для маринування м’яса оцет не знадобиться

Секрет ідеального шашлику полягає не тільки у безпосередній прожарці м’яса, а й у підготовці до цього процесу. У майонезі та кефірі шашлик маринувати категорично не можна, краще використовуйте для маринаду натуральні складові й спеції.

Як передає "Телеграф", рецептами маринадів для шашлику ділиться кулінарний блог Bene Gusto. Під кожен вид м’яса кухарі мають окремий варіант маринаду.

Маринад для шашлику зі свинини

Інгредієнти :

  • 1,5 кг свинини,
  • цибуля,
  • помідор,
  • лимон,
  • сіль,
  • перець.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та помідори нарізати кільцями.
  2. На дно ємності укласти шар м’яса, посолити та поперчити. Викласти кільця цибулі та помідор. Зверху м’ясо збризкати лимонним соком, це додасть м’якості.
  3. Прибрати замариноване м’ясо в холодильник на 8 годин. Періодично перемішуйте масу, так ви забезпечите ідеальне просочення маринадом.

Маринад для шашлику з яловичини

Складові:

  • 1,5 кг м’яса,
  • келих червоного вина,
  • пучок кінзи,
  • 1 ст.л гірчиці,
  • 1 ч.л меду,
  • сіль,
  • перець.

Спосіб приготування:

  1. Порубати кінзу, але не дуже дрібно.
  2. Додати до м’яса сіль, перець, мед, гірчицю. Ретельно перемішати. Залити вином і поставити до холодильника на 8 годин.
  3. Періодично помішувати яловичину у процесі маринування.

Маринад для шашлику з курки

Складові:

  • 2 курячі стегна,
  • 1 ст.л меду,
  • половина лимона,
  • корінь імбиру,
  • сіль,
  • перець.

Спосіб приготування:

  1. Видалити з м’яса кістку та зняти шкіру за допомогою ножа.
  2. Додати мед, сіль, перець, імбир, а також вичавити сік лимона. Перемішати, накрити кришкою, залишити у холодильнику на 8-12 годин.

Раніше "Телеграф" писав, який незвичайний інгредієнт зробить маринад для шашлику ідеальним. А також ми розповідали, чому не можна додавати в котлети яйця та молоко.

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