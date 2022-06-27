М’ясо буде ще соковитіше: 3 варіанти маринаду для шашлику
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Для маринування м’яса оцет не знадобиться
Секрет ідеального шашлику полягає не тільки у безпосередній прожарці м’яса, а й у підготовці до цього процесу. У майонезі та кефірі шашлик маринувати категорично не можна, краще використовуйте для маринаду натуральні складові й спеції.
Як передає "Телеграф", рецептами маринадів для шашлику ділиться кулінарний блог Bene Gusto. Під кожен вид м’яса кухарі мають окремий варіант маринаду.
Маринад для шашлику зі свинини
Інгредієнти :
- 1,5 кг свинини,
- цибуля,
- помідор,
- лимон,
- сіль,
- перець.
Спосіб приготування:
- Цибулю та помідори нарізати кільцями.
- На дно ємності укласти шар м’яса, посолити та поперчити. Викласти кільця цибулі та помідор. Зверху м’ясо збризкати лимонним соком, це додасть м’якості.
- Прибрати замариноване м’ясо в холодильник на 8 годин. Періодично перемішуйте масу, так ви забезпечите ідеальне просочення маринадом.
Маринад для шашлику з яловичини
Складові:
- 1,5 кг м’яса,
- келих червоного вина,
- пучок кінзи,
- 1 ст.л гірчиці,
- 1 ч.л меду,
- сіль,
- перець.
Спосіб приготування:
- Порубати кінзу, але не дуже дрібно.
- Додати до м’яса сіль, перець, мед, гірчицю. Ретельно перемішати. Залити вином і поставити до холодильника на 8 годин.
- Періодично помішувати яловичину у процесі маринування.
Маринад для шашлику з курки
Складові:
- 2 курячі стегна,
- 1 ст.л меду,
- половина лимона,
- корінь імбиру,
- сіль,
- перець.
Спосіб приготування:
- Видалити з м’яса кістку та зняти шкіру за допомогою ножа.
- Додати мед, сіль, перець, імбир, а також вичавити сік лимона. Перемішати, накрити кришкою, залишити у холодильнику на 8-12 годин.
Раніше "Телеграф" писав, який незвичайний інгредієнт зробить маринад для шашлику ідеальним. А також ми розповідали, чому не можна додавати в котлети яйця та молоко.