М’ясо буде ще соковитіше: 3 варіанти маринаду для шашлику

Для маринування м’яса оцет не знадобиться

Секрет ідеального шашлику полягає не тільки у безпосередній прожарці м’яса, а й у підготовці до цього процесу. У майонезі та кефірі шашлик маринувати категорично не можна, краще використовуйте для маринаду натуральні складові й спеції.

Як передає "Телеграф", рецептами маринадів для шашлику ділиться кулінарний блог Bene Gusto. Під кожен вид м’яса кухарі мають окремий варіант маринаду.

Маринад для шашлику зі свинини

Інгредієнти :

1,5 кг свинини,

цибуля,

помідор,

лимон,

сіль,

перець.

Спосіб приготування:

Цибулю та помідори нарізати кільцями. На дно ємності укласти шар м’яса, посолити та поперчити. Викласти кільця цибулі та помідор. Зверху м’ясо збризкати лимонним соком, це додасть м’якості. Прибрати замариноване м’ясо в холодильник на 8 годин. Періодично перемішуйте масу, так ви забезпечите ідеальне просочення маринадом.

Маринад для шашлику з яловичини

Складові:

1,5 кг м’яса,

келих червоного вина,

пучок кінзи,

1 ст.л гірчиці,

1 ч.л меду,

сіль,

перець.

Спосіб приготування:

Порубати кінзу, але не дуже дрібно. Додати до м’яса сіль, перець, мед, гірчицю. Ретельно перемішати. Залити вином і поставити до холодильника на 8 годин. Періодично помішувати яловичину у процесі маринування.

Маринад для шашлику з курки

Складові:

2 курячі стегна,

1 ст.л меду,

половина лимона,

корінь імбиру,

сіль,

перець.

Спосіб приготування:

Видалити з м’яса кістку та зняти шкіру за допомогою ножа. Додати мед, сіль, перець, імбир, а також вичавити сік лимона. Перемішати, накрити кришкою, залишити у холодильнику на 8-12 годин.

Раніше "Телеграф" писав, який незвичайний інгредієнт зробить маринад для шашлику ідеальним. А також ми розповідали, чому не можна додавати в котлети яйця та молоко.