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Як приготувати смачні сирники, які ніколи не розвалюються

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ці смачні сирники на сніданок припадуть до смаку і дітям, і дорослим
Ці смачні сирники на сніданок припадуть до смаку і дітям, і дорослим

Такі сирники виходять максимально корисними, тому що їх можна запекти в духовці.

Сирники — мабуть, один із найулюбленіших українцями сніданків. При цьому він ще й дуже поживний. Для того, щоб зробити сирники максимально корисними для здоров’я можна трохи видозмінювати класичний рецепт: наприклад, готувати сирники на цільнозерновому борошні або зовсім без борошна.

Рецептом ідеальних сирників без борошна, які виходять дуже ніжними та повітряними, поділилися у фуд-блозі bloknot.food в Інстаграм. Зазначимо, що для того, щоб сирники не розвалювалися, потрібно дотримуватися двох важливих правил. По-перше, тісто не повинно бути занадто рідким, а по-друге, сирники повинні бути правильного розміру, тобто не надто великими. Щоб правильно визначити кількість тесту для одного сирника, рекомендуємо відміряти його столовою ложкою.

Рецепт ідеальних сирників

Складові:

  • сир 350 г
  • 2 жовтки
  • 2 ст/л цукру
  • ванільний цукор
  • 2ст/л борошна

Для соусу:

  • сметана 200мл
  • -1 яйце
  • -3ст/л цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Сир подрібніть вилкою, додайте решту інгредієнтів, добре перемішайте і сформуйте сирники.
  2. Злегка обсмажте їх у невеликому вогні.
  3. За цей час приготуйте соус. Збийте сметану з|із| яйцем і пудрою і вилийте у форму для запікання.
  4. Викладіть сирники у форму і запікайте 10 хвилин|мінути| при 170 градусах.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших міні-піцц.

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#Рецепт #Сирники