Краще газованих напоїв із магазину: як приготувати натуральний лимонад вдома
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Домашній лимонад чудово втамовує спрагу
Влітку є широкий вибір прохолодних напоїв: мохіто, який можна зробити вдома, смузі, молочні коктейлі та, звичайно ж, лимонади. На відміну від газованих напоїв із супермаркету в домашньому лимонаді лише натуральні інгредієнти, а не барвники та консерванти. Та й кількість цукру можна відрегулювати самостійно.
Як передає "Телеграф", рецептами домашніх лимонадів ділиться фудблог family_cook_minsk в Instagram. До вашої уваги три варіанти літніх напоїв, які легко і швидко приготувати вдома.
Домашній лимонад із апельсинами
Інгредієнти :
- вода — 2 л⠀
- м’якоть 2 апельсинів⠀
- сік та цедра 1 лимона⠀
- цукор — 5 ст.л⠀
- цедра 1 апельсина⠀
- полуниця – 200 г⠀
- м’ята – 0,5 пучка⠀
Спосіб приготування:
- У каструлю додати цукор, склянку води, цедру цитрусових, м’якоть апельсинів, сік лимона та 100 г полуниці, протушкувати 10 хвилин.
- Перелити масу в блендер, додати воду. Довести сироп до однорідності.
- Процідити лимон, перелити в тару, додати полуницю, що залишилася, м’яту і відправити в холодильник.
Домашній лимонад із полуницею
Інгредієнти :⠀
- вода — 2 л⠀
- сік 2 великих лимонів⠀
- цукор — 5 ст.л⠀
- цедра 2 великих лимонів ⠀
- полуниця – 200 г
- м’ята — 0.5 пучка⠀
Спосіб приготування:
- У каструлю додати цукор, склянку води, цедру та сік лимона й 100 г полуниці, тушкувати протягом 10 хвилин.
- Сформувати однорідну масу блендером.
- Процідити сироп.
- Перелити масу в глечик, додати воду, решту полуниці, м’яту. Поставити охолоджуватись у холодильник.
- Подавати охолоджений лимонад із кубиками льоду.
Традиційний домашній лимонад
Інгредієнти :
- вода питна — 1,8 л⠀
- цукор — 5-6 ст.л (за смаком)⠀
- цедра 1 лимона⠀
- м’якоть 1,5 лимона⠀
- м’ята 0,5 пучка⠀
Спосіб приготування:
- Зняти цедру з 1 великого лимона та м’якоть з 1,5 лимонів.⠀
- Помістити в чашу блендера цедру, м’якоть лимона, цукор, склянку води. Сформувати однорідний сироп.
- Процідити масу через сито.
- Перелити напій у тару, додати води й відправити у холодильник приблизно на 2 години, щоби лимонад настоявся.
Раніше "Телеграф" писав, що рецептом незвичайного компоту поділився відомий кулінар Євген Клопотенко. Знадобляться вишня та бузина.