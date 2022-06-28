Краще газованих напоїв із магазину: як приготувати натуральний лимонад вдома

Домашній лимонад чудово втамовує спрагу

Влітку є широкий вибір прохолодних напоїв: мохіто, який можна зробити вдома, смузі, молочні коктейлі та, звичайно ж, лимонади. На відміну від газованих напоїв із супермаркету в домашньому лимонаді лише натуральні інгредієнти, а не барвники та консерванти. Та й кількість цукру можна відрегулювати самостійно.

Як передає "Телеграф", рецептами домашніх лимонадів ділиться фудблог family_cook_minsk в Instagram. До вашої уваги три варіанти літніх напоїв, які легко і швидко приготувати вдома.

Домашній лимонад із апельсинами

Інгредієнти :

вода — 2 л⠀

м’якоть 2 апельсинів⠀

сік та цедра 1 лимона⠀

цукор — 5 ст.л⠀

цедра 1 апельсина⠀

полуниця – 200 г⠀

м’ята – 0,5 пучка⠀

Спосіб приготування:

У каструлю додати цукор, склянку води, цедру цитрусових, м’якоть апельсинів, сік лимона та 100 г полуниці, протушкувати 10 хвилин. Перелити масу в блендер, додати воду. Довести сироп до однорідності. Процідити лимон, перелити в тару, додати полуницю, що залишилася, м’яту і відправити в холодильник.

Натуральний напій

Домашній лимонад із полуницею

Інгредієнти :⠀

вода — 2 л⠀

сік 2 великих лимонів⠀

цукор — 5 ст.л⠀

цедра 2 великих лимонів ⠀

полуниця – 200 г

м’ята — 0.5 пучка⠀

Спосіб приготування:

У каструлю додати цукор, склянку води, цедру та сік лимона й 100 г полуниці, тушкувати протягом 10 хвилин. Сформувати однорідну масу блендером. Процідити сироп. Перелити масу в глечик, додати воду, решту полуниці, м’яту. Поставити охолоджуватись у холодильник. Подавати охолоджений лимонад із кубиками льоду.

Відмінний напій у спеку

Традиційний домашній лимонад

Інгредієнти :

вода питна — 1,8 л⠀

цукор — 5-6 ст.л (за смаком)⠀

цедра 1 лимона⠀

м’якоть 1,5 лимона⠀

м’ята 0,5 пучка⠀

Спосіб приготування:

Зняти цедру з 1 великого лимона та м’якоть з 1,5 лимонів.⠀ Помістити в чашу блендера цедру, м’якоть лимона, цукор, склянку води. Сформувати однорідний сироп. Процідити масу через сито. Перелити напій у тару, додати води й відправити у холодильник приблизно на 2 години, щоби лимонад настоявся.

Натуральний лимонад і смачний, і нешкідливий

Раніше "Телеграф" писав, що рецептом незвичайного компоту поділився відомий кулінар Євген Клопотенко. Знадобляться вишня та бузина.