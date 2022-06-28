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Що додати до малосольних огірків, щоб вони вийшли ще смачнішими: секретний інгредієнт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як приготувати огірки хрусткі малосольні?
Як приготувати огірки хрусткі малосольні?

Малосольні огірочки — це чудова закуска до відвареної картоплі та шашликів.

Одні найпопулярніші овочі для консервації – це огірки. Крім того, що це чудовий додаток до різних салатів і страв, це також чудова закуска. Їх можна маринувати і в кетчупі чилі, а також засолювати в пакеті.

Такий спосіб приготування дозволяє прискорити процес засолювання у порівнянні з звичайним розсолом, пише видання belnovosti. Щобільше, якщо до огірків додати ще й один секретний інгредієнт, то вони стануть ще смачнішими та ароматнішими.

Малосольні огірки у пакеті: рецепт

Інгредієнти:

  • огірки (свіжі) – 1 кг;
  • сіль (великий помел) — 0,5-1 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • часник – 2-4 зубчики;
  • зелень (кріп, петрушка, листя хрону) – до смаку;
  • гірчиця (порошок) — 1-2 ч. л.;
  • перець та коріандр (суміш) – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте огірки та складіть їх у чистий поліетиленовий пакет.
  2. Додайте сіль, цукор, спеції, листя хрону, свіжу зелень.
  3. Часник злегка притисніть і покладіть в пакет до огірків.
  4. Додайте секретний інгредієнт – гірчицю.
  5. Все добре перемішайте і покладіть на 2-3 години в холодильник.

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Теги:
#Огірки #Малосольні огірки #Консервація