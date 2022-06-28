Що додати до малосольних огірків, щоб вони вийшли ще смачнішими: секретний інгредієнт
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Малосольні огірочки — це чудова закуска до відвареної картоплі та шашликів.
Одні найпопулярніші овочі для консервації – це огірки. Крім того, що це чудовий додаток до різних салатів і страв, це також чудова закуска. Їх можна маринувати і в кетчупі чилі, а також засолювати в пакеті.
Такий спосіб приготування дозволяє прискорити процес засолювання у порівнянні з звичайним розсолом, пише видання belnovosti. Щобільше, якщо до огірків додати ще й один секретний інгредієнт, то вони стануть ще смачнішими та ароматнішими.
Малосольні огірки у пакеті: рецепт
Інгредієнти:
- огірки (свіжі) – 1 кг;
- сіль (великий помел) — 0,5-1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- часник – 2-4 зубчики;
- зелень (кріп, петрушка, листя хрону) – до смаку;
- гірчиця (порошок) — 1-2 ч. л.;
- перець та коріандр (суміш) – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте огірки та складіть їх у чистий поліетиленовий пакет.
- Додайте сіль, цукор, спеції, листя хрону, свіжу зелень.
- Часник злегка притисніть і покладіть в пакет до огірків.
- Додайте секретний інгредієнт – гірчицю.
- Все добре перемішайте і покладіть на 2-3 години в холодильник.
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