Як приготувати квас удома: експресрецепт (відео)
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Для квасу вдома використовуйте лише натуральні інгредієнти
Літо – сезон прохолодних напоїв. Більшість із них, у тому числі різні лимонади, можна легко приготувати в домашніх умовах. Не складе особливих труднощів і зробити домашній квас, який у рази смачніший і корисніший за магазинний напій.
Як передає "Телеграф", рецептом домашнього квасу поділився кулінарний блог "Кухня як Релакс" у Youtube. Квас зазвичай довго бродить, але в цьому випадку на приготування потрібно лише 5 годин.
Інгредієнти :
- 1,5 л березового соку (він повинен постояти 2-3 дні та розпочати процес бродіння);
- 1 ст.л. житнього солоду;
- 3 ч.л. натурального меду;
- 4 скоринки житнього хліба.
Спосіб приготування:
- Вилити березовий сік у ємність. Всипати житній солод, розмішати. Додати мед, знову розмішати.
- Поставити на плиту та нагріти до 40 градусів, періодично помішуючи, щоб мед повністю розчинився.
- Підготувати скоринки житнього хліба. Нарізати на менші частини. Обсмажити на сухій сковороді або запекти у духовці до рум’яного відтінку. Чим більше підрум’яниться хліб – тим більш насиченим вийде квас.
- Перелити сік у скляну тару та дати охолонути.
- Додати підсушені скоринки. Дати настоятися квасу. Через 5-6 годин березовий квас буде готовим!
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