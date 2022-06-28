Як приготувати квас удома: експресрецепт (відео)

Для квасу вдома використовуйте лише натуральні інгредієнти

Літо – сезон прохолодних напоїв. Більшість із них, у тому числі різні лимонади, можна легко приготувати в домашніх умовах. Не складе особливих труднощів і зробити домашній квас, який у рази смачніший і корисніший за магазинний напій.

Як передає "Телеграф", рецептом домашнього квасу поділився кулінарний блог "Кухня як Релакс" у Youtube. Квас зазвичай довго бродить, але в цьому випадку на приготування потрібно лише 5 годин.

Інгредієнти :

1,5 л березового соку (він повинен постояти 2-3 дні та розпочати процес бродіння);

1 ст.л. житнього солоду;

3 ч.л. натурального меду;

4 скоринки житнього хліба.

Спосіб приготування:

Вилити березовий сік у ємність. Всипати житній солод, розмішати. Додати мед, знову розмішати. Поставити на плиту та нагріти до 40 градусів, періодично помішуючи, щоб мед повністю розчинився. Підготувати скоринки житнього хліба. Нарізати на менші частини. Обсмажити на сухій сковороді або запекти у духовці до рум’яного відтінку. Чим більше підрум’яниться хліб – тим більш насиченим вийде квас. Перелити сік у скляну тару та дати охолонути. Додати підсушені скоринки. Дати настоятися квасу. Через 5-6 годин березовий квас буде готовим!

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