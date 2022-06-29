Діти будуть у захваті: найпростіший рецепт домашнього морозива

Головні ласощі літа легко приготувати своїми руками

Літо — сезон прохолодних лимонадів, які легко приготувати вдома, і, звичайно ж, морозива. Його, до речі, також можна зробити у домашніх умовах. Знадобляться прості, а головне – натуральні інгредієнти.

Як передає "Телеграф", рецептом домашнього морозива поділилася користувачка під ніком Mama Blog в Instagram. Ласощі з молока і полуниці особливо сподобаються дітлахам. За цим рецептом ви отримаєте 7-8 порцій десерту.

Складові:

молоко – 500 мл

полуниця – 300 г

яєчний жовток – 2 шт.

1 ч.л цукру

1 ч.л крохмалю

1 ч.л лимонного соку

щіпка ваніліну

Спосіб приготування:

В окремій мисці змішати яєчні жовтки з цукром, крохмалем та ваніліном. Влити лимонний сік — він потрібний для маскування присмаку яєць у готовому десерті. Налити молоко в емальовану каструлю, поставити на плиту. Постійно мішати ложкою, на невеликому вогні довести до кипіння. У гаряче молоко тонким цівком ввести жовткову суміш, не перестаючи помішувати. Довести до кипіння та зняти з вогню. Остудити до кімнатної температури. Потім додати згущене молоко, воно надасть смаку карамельний відтінок. (Щоб знизити калорійність страви, цей інгредієнт можна не додавати). Перебити у блендері свіжу полуницю. При використанні замороженої ягоди необхідно розморозити її і злити рідину, що виділилася. Полуничне пюре змішати із молочно-жовтковою заготівлею. Збити міксером. Розлити масу по порційних формах і відправити в морозильну камеру на 7 годин.

Зазначимо, що полуницю можна замінити іншими ягодами чи фруктами.

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