Такі смачні хотдоги ви не їли ніколи: зрозумілий та швидкий рецепт (відео)
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Якщо булочку для хотдогу спекти самостійно, він виходить неймовірно смачним та ситним
Фастфуд, звичайно, не найкорисніша їжа, але якщо готувати її самому – інша річ. Домашній хотдог набагато смачніший, ніж якщо ви придбаєте його в будь-якій точці продажу. Ще один плюс — начинку можна підібрати на свій смак.
Як пише "Телеграф", секретами приготування домашніх хотдогів ділиться фудблогерка Богдана Клименко в Instagram. Хотдоги за таким рецептом особливо припадуть до смаку дітлахам.
Інгредієнти
Опара:
- 200 мл молока
- 5 г сухих дріжджів
- 1 ст л цукру
Тісто:
- 1 яйце
- 360 г борошна
- дрібка солі
- рослинна олія
Начинка :
- соус
- морква по-корейськи
- огірок солоний
- сосиска
- сир
Спосіб приготування:
- Для опари з’єднати тепле молоко, цукор і дріжджі. Перемішати та залишити на 15 хвилин під плівкою в теплому місці.
- З’єднати борошно, яйце, сіль й опару. Замісити тісто (щоби воно не липло, змастіть руки олією).
- Залишити тісто на 30 хвилин в теплому місці.
- Розділити на 8 частин, кожну частину розкатати і скласти та защепити.
- Перевернути ковбаски швом униз і залишити ще на півгодини.
- Випікати за температури 200 градусів 20 хвилин.
- Трохи надрізати булочку та начинити начинкою.
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