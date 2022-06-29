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Такі смачні хотдоги ви не їли ніколи: зрозумілий та швидкий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашній хотдог виглядає дуже апетитно
Домашній хотдог виглядає дуже апетитно

Якщо булочку для хотдогу спекти самостійно, він виходить неймовірно смачним та ситним

Фастфуд, звичайно, не найкорисніша їжа, але якщо готувати її самому – інша річ. Домашній хотдог набагато смачніший, ніж якщо ви придбаєте його в будь-якій точці продажу. Ще один плюс — начинку можна підібрати на свій смак.

Як пише "Телеграф", секретами приготування домашніх хотдогів ділиться фудблогерка Богдана Клименко в Instagram. Хотдоги за таким рецептом особливо припадуть до смаку дітлахам.

Інгредієнти

Опара:

  • 200 мл молока
  • 5 г сухих дріжджів
  • 1 ст л цукру

Тісто:

  • 1 яйце
  • 360 г борошна
  • дрібка солі
  • рослинна олія

Начинка :

  • соус
  • морква по-корейськи
  • огірок солоний
  • сосиска
  • сир

Спосіб приготування:

  1. Для опари з’єднати тепле молоко, цукор і дріжджі. Перемішати та залишити на 15 хвилин під плівкою в теплому місці.
  2. З’єднати борошно, яйце, сіль й опару. Замісити тісто (щоби воно не липло, змастіть руки олією).
  3. Залишити тісто на 30 хвилин в теплому місці.
  4. Розділити на 8 частин, кожну частину розкатати і скласти та защепити.
  5. Перевернути ковбаски швом униз і залишити ще на півгодини.
  6. Випікати за температури 200 градусів 20 хвилин.
  7. Трохи надрізати булочку та начинити начинкою.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним способом приготування кабачків. Мало хто знає, що з цих овочів виходить чудова паста. А також ми розповідали, за яким рецептом запекти цвітну капусту, щоб вона вийшла смачнішою за ресторанну страву.

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#Рецепт #Рецепти #Хот дог