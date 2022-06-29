Такі смачні хотдоги ви не їли ніколи: зрозумілий та швидкий рецепт (відео)

Якщо булочку для хотдогу спекти самостійно, він виходить неймовірно смачним та ситним

Фастфуд, звичайно, не найкорисніша їжа, але якщо готувати її самому – інша річ. Домашній хотдог набагато смачніший, ніж якщо ви придбаєте його в будь-якій точці продажу. Ще один плюс — начинку можна підібрати на свій смак.

Як пише "Телеграф", секретами приготування домашніх хотдогів ділиться фудблогерка Богдана Клименко в Instagram. Хотдоги за таким рецептом особливо припадуть до смаку дітлахам.

Інгредієнти

Опара:

200 мл молока

5 г сухих дріжджів

1 ст л цукру

Тісто:

1 яйце

360 г борошна

дрібка солі

рослинна олія

Начинка :

соус

морква по-корейськи

огірок солоний

сосиска

сир

Спосіб приготування:

Для опари з’єднати тепле молоко, цукор і дріжджі. Перемішати та залишити на 15 хвилин під плівкою в теплому місці. З’єднати борошно, яйце, сіль й опару. Замісити тісто (щоби воно не липло, змастіть руки олією). Залишити тісто на 30 хвилин в теплому місці. Розділити на 8 частин, кожну частину розкатати і скласти та защепити. Перевернути ковбаски швом униз і залишити ще на півгодини. Випікати за температури 200 градусів 20 хвилин. Трохи надрізати булочку та начинити начинкою.

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