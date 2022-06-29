Розлітаються, як насіння: незвичайний спосіб приготування кабачки (відео)
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Запечені кабачки в паніровці приємно хрумтять
Кабачок — популярний літній овоч, з якого можна приготувати безліч страв. Смажити, запікати, маринувати і навіть робити з нього кабачкові спагеті. Ще один цікавий варіант приготування цього овочу – кабачкові палички у сирній паніровці. Виходять дуже смачними, ароматними та приємно хрумтять.
Як пише "Телеграф", незвичайним рецептом кабачків поділилася фудблогерка Ольга Головіна в Instagram. За її словами, страва виходить настільки смачною, що з’їдається за хвилини – тож краще відразу робити кілька порцій.
Інгредієнти :
- кабачки – 2 шт.
- сир твердий – 200 г
- панірувальні сухарі – 6-7 ст.л.
- яйця – 3 шт.
- борошно — 7-8 ст.л.
- сушений часник, копчена паприка
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Кабачки помити та порізати на брусочки. Посолити і залишити на 10 хвилин.
- Натерти сир, змішати з панірувальними сухарями, копченою паприкою, сушеним часником і невеликою кількістю перцю.
- Яйця збити віночком. В окрему тарілку насипати борошно.
- Обмочувати кожен брусочок у борошні, потім у яйці, після – у сирній паніровці.
- Викласти на лист, застелений пергаментом або силіконовим килимком.
- Випікати 20 хвилин при 190 градусах.
Вживати кабачкові палички в паніруванні можна з соусом. Кулінар пропонує два варіанти: зі сметани, кропу та часнику, або ж сметанний соус із зеленою цибулею. Подавати страву слід теплою, але кабачки за цим рецептом відмінно смакують і в холодному вигляді.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом домашніх хотдогів, які виходять дуже смачними та ситними.