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Розлітаються, як насіння: незвичайний спосіб приготування кабачки (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Палички з кабачків — чудова літня закуска
Палички з кабачків — чудова літня закуска

Запечені кабачки в паніровці приємно хрумтять

Кабачок — популярний літній овоч, з якого можна приготувати безліч страв. Смажити, запікати, маринувати і навіть робити з нього кабачкові спагеті. Ще один цікавий варіант приготування цього овочу – кабачкові палички у сирній паніровці. Виходять дуже смачними, ароматними та приємно хрумтять.

Як пише "Телеграф", незвичайним рецептом кабачків поділилася фудблогерка Ольга Головіна в Instagram. За її словами, страва виходить настільки смачною, що з’їдається за хвилини – тож краще відразу робити кілька порцій.

Інгредієнти :

  • кабачки – 2 шт.
  • сир твердий – 200 г
  • панірувальні сухарі – 6-7 ст.л.
  • яйця – 3 шт.
  • борошно — 7-8 ст.л.
  • сушений часник, копчена паприка
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помити та порізати на брусочки. Посолити і залишити на 10 хвилин.
  2. Натерти сир, змішати з панірувальними сухарями, копченою паприкою, сушеним часником і невеликою кількістю перцю.
  3. Яйця збити віночком. В окрему тарілку насипати борошно.
  4. Обмочувати кожен брусочок у борошні, потім у яйці, після – у сирній паніровці.
  5. Викласти на лист, застелений пергаментом або силіконовим килимком.
  6. Випікати 20 хвилин при 190 градусах.

Вживати кабачкові палички в паніруванні можна з соусом. Кулінар пропонує два варіанти: зі сметани, кропу та часнику, або ж сметанний соус із зеленою цибулею. Подавати страву слід теплою, але кабачки за цим рецептом відмінно смакують і в холодному вигляді.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом домашніх хотдогів, які виходять дуже смачними та ситними.

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#Рецепт #Кабачки #Рецепти