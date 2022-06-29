Розлітаються, як насіння: незвичайний спосіб приготування кабачки (відео)

Запечені кабачки в паніровці приємно хрумтять

Кабачок — популярний літній овоч, з якого можна приготувати безліч страв. Смажити, запікати, маринувати і навіть робити з нього кабачкові спагеті. Ще один цікавий варіант приготування цього овочу – кабачкові палички у сирній паніровці. Виходять дуже смачними, ароматними та приємно хрумтять.

Як пише "Телеграф", незвичайним рецептом кабачків поділилася фудблогерка Ольга Головіна в Instagram. За її словами, страва виходить настільки смачною, що з’їдається за хвилини – тож краще відразу робити кілька порцій.

Інгредієнти :

кабачки – 2 шт.

сир твердий – 200 г

панірувальні сухарі – 6-7 ст.л.

яйця – 3 шт.

борошно — 7-8 ст.л.

сушений часник, копчена паприка

сіль, перець

Спосіб приготування:

Кабачки помити та порізати на брусочки. Посолити і залишити на 10 хвилин. Натерти сир, змішати з панірувальними сухарями, копченою паприкою, сушеним часником і невеликою кількістю перцю. Яйця збити віночком. В окрему тарілку насипати борошно. Обмочувати кожен брусочок у борошні, потім у яйці, після – у сирній паніровці. Викласти на лист, застелений пергаментом або силіконовим килимком. Випікати 20 хвилин при 190 градусах.

Вживати кабачкові палички в паніруванні можна з соусом. Кулінар пропонує два варіанти: зі сметани, кропу та часнику, або ж сметанний соус із зеленою цибулею. Подавати страву слід теплою, але кабачки за цим рецептом відмінно смакують і в холодному вигляді.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом домашніх хотдогів, які виходять дуже смачними та ситними.