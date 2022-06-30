Як приготувати морозиво без молока: швидкий і смачний рецепт (відео)

Морозиво за цим рецептом зробити простіше простого

Влітку хочеться морозива чи не кожен день. Цей "прохолодний десерт" — ідеально смакує у спекотні дні. Якщо ви хочете з’їсти по-справжньому смачні, а головні корисні ласощі, то спробуйте приготувати домашнє морозиво. Воно буде мінімально калорійним і максимально натуральним, адже ви використовуєте ягоди та фрукти без будь-яких добавок і консервантів. Більше того, можна обійтися без ще однієї складової — молока.

Як пише "Телеграф", рецептом домашнього морозива без молока поділилася фудблогерка Ганна Васько в Instagram. За її словами, при приготуванні головної літньої страви можна не використовувати не лише молоко, а й цукор.

Складові:

Полуниця

Малина

Банан

Цукор

Спосіб приготування:

Полуницю, малину, банан, цукор збити блендером. Перекласти масу, що вийшла, в спеціальні форми. Якщо форм немає, не біда – візьміть, наприклад, пластикові стаканчики та ложки. Для застигання морозива форми потрібно поставити в морозильну камеру на 5-6 годин.

Нагадаємо, "Телеграф" ділився рецептами домашніх лимонадів, які чудово втамовують спрагу в літню спеку. Можна приготувати три варіанти напою та вибрати найсмачніший.

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