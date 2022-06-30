Як приготувати торт за 10 хвилин: суперпростий рецепт (відео)

Десерт готується дуже швидко, але смак вразить будь-якого гурмана

Поки триває сезон полуниці, час готувати з цією ягодою всілякі десерти. І якщо з домашнім морозивом доведеться повозитися, зробити легкий літній торт — дуже просто. Полуничний смак десерту буде не гіршим, ніж у вишуканому ресторані. Головний козир рецепту – цей торт із полуницею готується без випічки.

Як пише "Телеграф", експресрецептом літнього торта з полуницею ділиться фудблогерка Ганна Васько на своїй сторінці в Instagram. За її словами, на приготування такого десерту потрібно дуже мало часу – близько 10 хвилин. З простих складників виходить дуже смачний торт із приємною текстурою.

Складові:

полуниця

печиво (цукрове)

сметана

цукор

ванільний цукор

Спосіб приготування:

Сметану збити з цукром, ванільним цукром. Полуницю вимити і нарізати на шматочки. Печиво подрібнити. Викласти шарами у ємність. Прибрати десерт в холодильник на 1-2 години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати в домашніх умовах смачні літні лимонади. Напої з натуральних інгредієнтів відмінно вгамують спрагу в спеку. Додати в коктейлі можна фрукти та ягоди, які ви любите. Також ми писали про рецепт охолоджуючого безалкогольного напою "Мохіто".