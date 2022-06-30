Як приготувати торт за 10 хвилин: суперпростий рецепт (відео)
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Десерт готується дуже швидко, але смак вразить будь-якого гурмана
Поки триває сезон полуниці, час готувати з цією ягодою всілякі десерти. І якщо з домашнім морозивом доведеться повозитися, зробити легкий літній торт — дуже просто. Полуничний смак десерту буде не гіршим, ніж у вишуканому ресторані. Головний козир рецепту – цей торт із полуницею готується без випічки.
Як пише "Телеграф", експресрецептом літнього торта з полуницею ділиться фудблогерка Ганна Васько на своїй сторінці в Instagram. За її словами, на приготування такого десерту потрібно дуже мало часу – близько 10 хвилин. З простих складників виходить дуже смачний торт із приємною текстурою.
Складові:
- полуниця
- печиво (цукрове)
- сметана
- цукор
- ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Сметану збити з цукром, ванільним цукром.
- Полуницю вимити і нарізати на шматочки.
- Печиво подрібнити.
- Викласти шарами у ємність.
- Прибрати десерт в холодильник на 1-2 години.
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