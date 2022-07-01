Що додати у фарш, щоб котлети вийшли неймовірно пишними та соковитими: секретний інгредієнт

Щоб приготувати соковиту страву, потрібно трохи поекспериментувати із фаршем.

Приготувати котлети досить просто, проте часто буває так, що вони виходять плоскими і жорсткими, що не зовсім апетитно. Буває, що причина цього в тому, що господині додають деякі інгредієнти, які зовсім не підходять для котлет, або ж навпаки у фарші немає важливого продукту.

Виявляється, всього щіпка одного "диво"-продукту, який є на кожній кухні, здатна перетворити ваші котлети на неймовірно пишну та соковиту страву. Як повідомляє видання belnovosti, цей інгредієнт не зіпсує котлетну масу і ніяк не вплине на смак котлет, а на вигляд вони будуть бездоганні.

Що додати в котлети, щоб вони були пишними

Приготувати пишні та соковиті котлети допоможе харчова сода. Багато її сипати не потрібно, достатньо буде лише однієї щіпки, щоб надати майбутній страві пишноти.

Крім того, сода допомагає запобігти і сухості котлет. Додавши трохи соди у фарш, блюдо вийде неймовірно соковитим та м’яким.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.