Рецепт солоних сирників від судді "МастерШефа": знадобляться лише доступні інгредієнти (фото, відео)

Такі сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою

Попри те, що сирники вважаються калорійною стравою, в цьому рецепті будуть лише ті продукти, які можна віднести до категорії правильного харчування. Сирники готуються без пшеничного борошна та цукру.

Рецептом незвичайних солоних сирників із сиром та шпинатом поділився суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський в Інстаграмі.

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

300 г сиру

1 яйце

100 г петрушки

100 г шпинату (або звичайний кріп)

Сіль

Свіжий чебрець

35 г вівсяного борошна

Олія для смаження

Приготування:

Добре віджимаємо сир через рушник або марлю. Петрушку і шпинат миємо, видаляємо стовбури — великі стебла, і саму зелень заливаємо окропом. Відразу ж виливаємо на сито, даємо охолонути і добре віджимаємо від вологи. Подрібнюємо зелень разом із яйцем у блендері. Змішуємо в мисці всі інгредієнти — домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно. Формуємо кульки, на вівсяному борошні формуємо з них сирники. На невеликому вогні підсмажуємо їх з кожного боку до рум’яної скоринки, накриваємо кришкою та ще раз підсмажуємо з кожного боку.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт корисних солодких сирників, які виходять ніжними та повітряними.