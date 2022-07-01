Як вибрати м’ясо для шашлику, щоб він вийшов ідеально соковитим (відео)

Жодний маринад не врятує, якщо м’ясо для шашлику не підходить

Вибір м’яса, мабуть, найважливіший етап у приготуванні шашлику. Навіть якщо ви зробите неймовірно смачний маринад для шашлику, він може бути зіпсований через невідповідний головний інгредієнт. Шашлик готують з баранини, свинини, яловичини та курки. Для кожного м’яса є правила.

Як пише "Телеграф", досвідчені кулінари радять обирати свіже, а не заморожене м’ясо для шашлику. Цей момент легко визначити візуально.

Яку баранину вибрати на шашлик

Найкращий вибір у випадку з бараниною — м’ясо молочного ягняти або однорічного баранчика. Воно має яскраво-червоний колір. Для шашлику найкраще підійде бараняча корейка, вирізка або м’якоть задньої частини.

Яка свинина підійде для шашлику

Свинина для шашлику повинна мати світло-рожевий відтінок. Допустимий невеликий прошарок жиру: він швидко розтопиться при смаженні, а шашлик вийде соковитим і ніжним. Враховуйте, що найбільш жирним вийде шашлик з ошийку, а соковите м’ясо — з лопатки. Придатним для смаження на багатті вважається і "яблучко" — округла тазостегнова частина туші.

Чи можна приготувати шашлик із яловичини

Нежирне м’ясо після смаження може стати досить сухим та жорстким. Тож що якщо і готувати шашлик з яловичини, то тільки замаринувавши її в мінеральній воді або вині. Кулінари рекомендують купувати телятину або вирізку, ще підійде філе, грудна та задня частини туші.

Як вибрати курятину на шашлик

Не підійде для шашлику лише грудна частина курки: м’ясо вийде надто сухим. Краще зупинити свій вибір на гомілках, стегнах і крилах.

З якого м’яса не можна робити шашлик

Не варто робити шашлик із замороженого м’яса. Вибирайте свіжу охолоджену баранину, свинину, яловичину чи курку. Маркерами заморозки м’яса є колір та рідина. Та ж свинина після кількох разів заморозки виділяє дуже багато рідини.

Рецепт шашлику зі смачним маринадом

Рецептом ідеально соковитого шашлику ділиться кулінарний блог Bene Gusto.

Складові:

1,5 кг свинини

цибуля

помідор

лимон

сіль

перець

Спосіб приготування:

Промити і просушити м’ясо, нарізати шматочками, які приблизно дорівнюють сірниковій коробці. Цибулю нарізати кружечками. Нарізати помідори. У ємність укласти шар м’яса, додати сіль і перець, викласти цибулю та помідори, збризкати лимоном. Таким чином викласти всі інгредієнти, що залишилися. Залишити маринуватися під кришкою на 8 годин у холодильнику. М’ясо готове до смаження. Шашлик виходить соковитим і смачним!

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