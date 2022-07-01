Як зробити смачні котлети без яєць, молока та хліба: рецепт під силу кожному (відео)
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Так котлети ви ще не готували
Досвідчені кулінари знають, що не варто додавати в котлети деякі звичні нам продукти – молоко, хліб і яйця. Без них котлети виходять м’якими та не розвалюються. Рецептів котлет із мінімуму інгредієнтів – маса. Один з таких передбачає фарш зі свинини та курячої печінки.
Як пише "Телеграф", рецептом котлет зі свинини та курячої печінки поділився кулінарний блог smachnograd у Instagram. М’ясо за цим рецептом виходить дуже смачним та ніжним і відмінно підходить до різних видів гарнірів. Котлети, заготовлені в такий спосіб, можна заморозити.
Складові:
- 500 г свинини,
- 500 г курячої печінки,
- Спеції до смаку
- 1 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Печінку помити, зняти плівку та видалити жовчні протоки.
- М’ясо та печінку перебити у фарш.
- Додати сіль, спеції та ретельно все перемішати.
- За допомогою ложки чи кулінарного пакету перекласти рідкий фарш у силіконову форму.
- Відправити в морозилку до повної заморозки.
- Після заморожування перекласти до зіп-пакетів.
- Готувати можна на сковороді (не розморожуючи) або запікати в духовці (у формі заморожування).
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ситних котлет із доступних інгредієнтів. Вам знадобляться лише овочі та крупа. А також ми писали, як приготувати смачні та ситні хотдоги в домашніх умовах.