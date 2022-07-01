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Як зробити смачні котлети без яєць, молока та хліба: рецепт під силу кожному (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Котлети можуть бути смачними та з мінімумом інгредієнтів
Котлети можуть бути смачними та з мінімумом інгредієнтів

Так котлети ви ще не готували

Досвідчені кулінари знають, що не варто додавати в котлети деякі звичні нам продукти – молоко, хліб і яйця. Без них котлети виходять м’якими та не розвалюються. Рецептів котлет із мінімуму інгредієнтів – маса. Один з таких передбачає фарш зі свинини та курячої печінки.

Як пише "Телеграф", рецептом котлет зі свинини та курячої печінки поділився кулінарний блог smachnograd у Instagram. М’ясо за цим рецептом виходить дуже смачним та ніжним і відмінно підходить до різних видів гарнірів. Котлети, заготовлені в такий спосіб, можна заморозити.

Складові:

  • 500 г свинини,
  • 500 г курячої печінки,
  • Спеції до смаку
  • 1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

  1. Печінку помити, зняти плівку та видалити жовчні протоки.
  2. М’ясо та печінку перебити у фарш.
  3. Додати сіль, спеції та ретельно все перемішати.
  4. За допомогою ложки чи кулінарного пакету перекласти рідкий фарш у силіконову форму.
  5. Відправити в морозилку до повної заморозки.
  6. Після заморожування перекласти до зіп-пакетів.
  7. Готувати можна на сковороді (не розморожуючи) або запікати в духовці (у формі заморожування).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ситних котлет із доступних інгредієнтів. Вам знадобляться лише овочі та крупа. А також ми писали, як приготувати смачні та ситні хотдоги в домашніх умовах.

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#Рецепт #Рецепти #Котлети