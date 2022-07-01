Як зробити смачні котлети без яєць, молока та хліба: рецепт під силу кожному (відео)

Так котлети ви ще не готували

Досвідчені кулінари знають, що не варто додавати в котлети деякі звичні нам продукти – молоко, хліб і яйця. Без них котлети виходять м’якими та не розвалюються. Рецептів котлет із мінімуму інгредієнтів – маса. Один з таких передбачає фарш зі свинини та курячої печінки.

Як пише "Телеграф", рецептом котлет зі свинини та курячої печінки поділився кулінарний блог smachnograd у Instagram. М’ясо за цим рецептом виходить дуже смачним та ніжним і відмінно підходить до різних видів гарнірів. Котлети, заготовлені в такий спосіб, можна заморозити.

Складові:

500 г свинини,

500 г курячої печінки,

Спеції до смаку

1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Печінку помити, зняти плівку та видалити жовчні протоки. М’ясо та печінку перебити у фарш. Додати сіль, спеції та ретельно все перемішати. За допомогою ложки чи кулінарного пакету перекласти рідкий фарш у силіконову форму. Відправити в морозилку до повної заморозки. Після заморожування перекласти до зіп-пакетів. Готувати можна на сковороді (не розморожуючи) або запікати в духовці (у формі заморожування).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ситних котлет із доступних інгредієнтів. Вам знадобляться лише овочі та крупа. А також ми писали, як приготувати смачні та ситні хотдоги в домашніх умовах.