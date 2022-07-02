Краще, ніж у Макдоналдсі: рецепт ідеальної картоплі фрі в домашніх умовах

Картопля фрі виходить дуже смачною, особливо якщо подавати її з улюбленим соусом.

Картопля фрі — це одна з найулюбленіших страв багатьох, а особливо дітей. Оскільки мережа McDonalds в Україні поки не відновила свою роботу, доводиться обходитися без цієї закуски. Однак навіщо себе "мучити", якщо картоплю фрі можна приготувати в домашніх умовах. Повірте, вийде навіть смачніше.

Виявляється, приготувати картоплю фрі, щоб вона була м’якою всередині і хрумкою зовні, дуже легко і просто, головне знати рецепт і дотримуватися деяких "правил", пише видання belnovosti. Переконайтеся самі, картопля фрі як із McDonalds у домашніх умовах – це реальність.

Картопля фрі як з McDonalds: рецепт

Інгредієнти:

картопля

вода

оцет

сіль

соняшникова олія

спеції

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю та наріжте її на смужки. Якщо ви хочете отримати прямокутні брусочки, спочатку зріжте всі округлі частини з усіх боків кожної картоплини, а потім наріжте вже на шматочки. Після цього залиште картоплю в мисці, наповненій холодною водою, на пів години. Це потрібно, щоб позбутися зайвого крохмалю. Налийте в каструлю воду і додайте оцет. На кілограм картоплі потрібно 2 літри води, 2 столові ложки оцту та 1 столова ложка солі. Коли вода закипить, відправте в каструлю нарізану картоплю. Після повторного закипання варіть картопляні скибочки ще 2-3 хвилини. Потім воду злийте, а картоплю розкладіть на паперовому рушнику, щоб він обсох. І останній крок — це смаження у фритюрі. Обсмажуйте картопляні часточки невеликими порціями протягом щонайменше 1 хвилини. Спеції можна вибирати до свого смаку.

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