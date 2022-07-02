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Що додати у фарш для котлет, щоб вони вийшли м’якими: лише 1 інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Котлети з курячих сердець Новина оновлена 02 липня 2022, 15:43
Котлети з курячих сердець

Пропонуємо рецепт м’яких котлет із фаршу з незвичайним інгредієнтом

Кожен має свої секрети з приготування котлет. Хтось додає у фарш цукор, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Котлети можна приготувати навіть із субпродуктами, які чомусь багато хто обходить стороною.

Наприклад, додавши у фарш курячі серця, котлети вийдуть м’якими, ніжними і ситнішими, пише vazhnoznat. Це абсолютно універсальна страва, яка сподобається всім.

Рецепт м’яких котлет із фаршу з курячими серцями

Інгредієнти:

  • 800 г курячих сердець
  • 500 г яловичини
  • 1 цибулина
  • 3 зубчики часнику
  • 1 яйце
  • 1 склянка сметани
  • сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Добре промиваємо серця, видаляємо плівку та жир. Нарізаємо на шматочки яловичину і пропускаємо м’ясо та курячі серця через м’ясорубку.
  2. Цибулю та часник очищаємо і пропускаємо через м’ясорубку. У фарш додаємо яйце, сіль та перець. Хліб до котлети додавати необов’язково. Фарш добре вимішуємо. Формуємо котлети. Валяти в борошні не потрібно.
  3. На розігріту сковороду наливаємо олію. Котлети обсмажуємо із двох сторін на сильному вогні до рум’яності.
  4. Готові котлети перекладаємо у каструлю з товстим дном. Наливаємо сметану і тушимо на помірному вогні 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ситних котлет без м’яса і яєць. А також ми писали, як приготувати смачні та ситні хот-доги в домашніх умовах.

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#Рецепти #Котлети