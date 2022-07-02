Що додати у фарш для котлет, щоб вони вийшли м’якими: лише 1 інгредієнт

Пропонуємо рецепт м’яких котлет із фаршу з незвичайним інгредієнтом

Кожен має свої секрети з приготування котлет. Хтось додає у фарш цукор, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Котлети можна приготувати навіть із субпродуктами, які чомусь багато хто обходить стороною.

Наприклад, додавши у фарш курячі серця, котлети вийдуть м’якими, ніжними і ситнішими, пише vazhnoznat. Це абсолютно універсальна страва, яка сподобається всім.

Рецепт м’яких котлет із фаршу з курячими серцями

Інгредієнти:

800 г курячих сердець

500 г яловичини

1 цибулина

3 зубчики часнику

1 яйце

1 склянка сметани

сіль та перець за смаком

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Приготування:

Добре промиваємо серця, видаляємо плівку та жир. Нарізаємо на шматочки яловичину і пропускаємо м’ясо та курячі серця через м’ясорубку. Цибулю та часник очищаємо і пропускаємо через м’ясорубку. У фарш додаємо яйце, сіль та перець. Хліб до котлети додавати необов’язково. Фарш добре вимішуємо. Формуємо котлети. Валяти в борошні не потрібно. На розігріту сковороду наливаємо олію. Котлети обсмажуємо із двох сторін на сильному вогні до рум’яності. Готові котлети перекладаємо у каструлю з товстим дном. Наливаємо сметану і тушимо на помірному вогні 40 хвилин.

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