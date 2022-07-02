Що додати у фарш для котлет, щоб вони вийшли м’якими: лише 1 інгредієнт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 400
Пропонуємо рецепт м’яких котлет із фаршу з незвичайним інгредієнтом
Кожен має свої секрети з приготування котлет. Хтось додає у фарш цукор, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Котлети можна приготувати навіть із субпродуктами, які чомусь багато хто обходить стороною.
Наприклад, додавши у фарш курячі серця, котлети вийдуть м’якими, ніжними і ситнішими, пише vazhnoznat. Це абсолютно універсальна страва, яка сподобається всім.
Рецепт м’яких котлет із фаршу з курячими серцями
Інгредієнти:
- 800 г курячих сердець
- 500 г яловичини
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- 1 яйце
- 1 склянка сметани
- сіль та перець за смаком
Приготування:
- Добре промиваємо серця, видаляємо плівку та жир. Нарізаємо на шматочки яловичину і пропускаємо м’ясо та курячі серця через м’ясорубку.
- Цибулю та часник очищаємо і пропускаємо через м’ясорубку. У фарш додаємо яйце, сіль та перець. Хліб до котлети додавати необов’язково. Фарш добре вимішуємо. Формуємо котлети. Валяти в борошні не потрібно.
- На розігріту сковороду наливаємо олію. Котлети обсмажуємо із двох сторін на сильному вогні до рум’яності.
- Готові котлети перекладаємо у каструлю з товстим дном. Наливаємо сметану і тушимо на помірному вогні 40 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ситних котлет без м’яса і яєць. А також ми писали, як приготувати смачні та ситні хот-доги в домашніх умовах.