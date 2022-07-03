Чим замінити молоко та яйця в рецепті млинців: секретний інгредієнт, який зробить страву набагато смачнішою
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Тонкі млинці можна приготувати досить легко та швидко.
Млинці – це улюблена багатьма страва. Їх можна готувати як солодкими, так солоними, "розбавляючи" різноманітними начинками: м’ясом, рибою, капустою, сиром, варенням тощо. Вони підійдуть як до святкового столу, так і просто на сніданок. Однак часто буває, що в холодильнику немає молока ні яєць, а млинців хочеться. Що ж робити у такому разі?
Є варіант приготування млинців на воді, проте тоді вони виходять не такими смачними. Однак якщо звичайну воду замінити на газовану, страва вийде набагато смачнішою, пише belnovosti.
Млинці на газованій воді: рецепт
Інгредієнти:
- Борошно — 200 гр.
- Газована вода — 500 мл.
- Олія — 2 ст.л.
- Цукор
- Сіль
- Сода
Спосіб приготування:
- Просійте борошно, змішайте його з олією і сипучими продуктами. Після цього додайте трохи газованої води.
- Ретельно все перемішайте, і потім додайте решту води.
- Смажте млинці на попередньо розігрітій сковороді з олією.
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