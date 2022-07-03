Чим замінити молоко та яйця в рецепті млинців: секретний інгредієнт, який зробить страву набагато смачнішою

Тонкі млинці можна приготувати досить легко та швидко.

Млинці – це улюблена багатьма страва. Їх можна готувати як солодкими, так солоними, "розбавляючи" різноманітними начинками: м’ясом, рибою, капустою, сиром, варенням тощо. Вони підійдуть як до святкового столу, так і просто на сніданок. Однак часто буває, що в холодильнику немає молока ні яєць, а млинців хочеться. Що ж робити у такому разі?

Є варіант приготування млинців на воді, проте тоді вони виходять не такими смачними. Однак якщо звичайну воду замінити на газовану, страва вийде набагато смачнішою, пише belnovosti.

Млинці на газованій воді: рецепт

Інгредієнти:

Борошно — 200 гр.

Газована вода — 500 мл.

Олія — 2 ст.л.

Цукор

Сіль

Сода

Спосіб приготування:

Просійте борошно, змішайте його з олією і сипучими продуктами. Після цього додайте трохи газованої води. Ретельно все перемішайте, і потім додайте решту води. Смажте млинці на попередньо розігрітій сковороді з олією.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати пиріжки, які не черствітимуть.