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Чим замінити молоко та яйця в рецепті млинців: секретний інгредієнт, який зробить страву набагато смачнішою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Такі млинці справжня знахідка для дівчат на дієті Новина оновлена 03 липня 2022, 13:27
Такі млинці справжня знахідка для дівчат на дієті

Тонкі млинці можна приготувати досить легко та швидко.

Млинці – це улюблена багатьма страва. Їх можна готувати як солодкими, так солоними, "розбавляючи" різноманітними начинками: м’ясом, рибою, капустою, сиром, варенням тощо. Вони підійдуть як до святкового столу, так і просто на сніданок. Однак часто буває, що в холодильнику немає молока ні яєць, а млинців хочеться. Що ж робити у такому разі?

Є варіант приготування млинців на воді, проте тоді вони виходять не такими смачними. Однак якщо звичайну воду замінити на газовану, страва вийде набагато смачнішою, пише belnovosti.

Млинці на газованій воді: рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно — 200 гр.
  • Газована вода — 500 мл.
  • Олія — 2 ст.л.
  • Цукор
  • Сіль
  • Сода

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно, змішайте його з олією і сипучими продуктами. Після цього додайте трохи газованої води.
  2. Ретельно все перемішайте, і потім додайте решту води.
  3. Смажте млинці на попередньо розігрітій сковороді з олією.

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