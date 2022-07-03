Як приготувати нереально пишні оладки, не додаючи дріжджі (відео)

Рецепт оладок без дріжджів освоїть навіть кулінар-початківець

Оладки — досить проста випічка, але один неправильний інгредієнт може все зіпсувати. Є думка, що найпишнішими оладки виходять, якщо туди додати дріжджі – це не так. І без додавання дріжджів можна приготувати пишні, повітряні та ніжні всередині оладки.

Як передає "Телеграф", рецептом пишних оладок ділиться кулінарний блог під ніком cook_with_me_at_home в Instagram. Оладки, приготовані в такий спосіб – чудовий варіант для сніданку.

Складові:

півлітрова банка кефіру,

1 яйце,

1-1,5 ст. л. цукру,

1/3 ч. л. солі,

0,5 ч. л. соди,

350 г борошна.

Спосіб приготування:

Кефір кімнатної температури вилити у миску, додати яйце, цукор, сіль. Все ретельно перемішати віночком. Просіяти борошно, трохи розмішати і всипати соду. Ретельно вимішати віночком тісто, воно виходить досить густим. Залишіть тісто на 20-30 хвилин. Налити на сковороду олію до висоти приблизно 1 см, добре розігріти на вогні нижче середнього. Смажити оладки, акуратно зачерпуючи тісто ложкою біля стінки миски (більше тісто перемішувати не можна, інакше воно "сяде"). Також акуратно викладати тісто в сковороду. Готувати до зарум’янювання із двох сторін. Кришкою під час смаження не накривати.

Оладки, приготовані за цим рецептом, можна їсти з варенням, медом або навіть паштетом та соусами.

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