Як приготувати рубані котлети: відмінна заміна набридлим биточкам

Такі котлети не поступаються також котлетам з фаршу, принаймні на смак

Влітку немає великого бажання довго стояти біля плити і паритися на кухні над довгим приготуванням м’ясних биточків або класичних котлет, рецептом яких ми ділилися раніше.

Тому пропонуємо вам рецепт рубаних котлет, які смаком вам можуть сподобатися навіть більше. Готуються вони швидше і без додаткових клопотів. Як приготувати блюдо, розповіла кулінарний блогер Ірина Ратушняк в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Куряче філе — 3 шт.

Яйця — 2 шт.

Сметана — 2 столові ложки

Крохмаль — 1 столова ложка

Сіль, перець, спеції

Приготування:

Куряче філе розрізаємо на маленькі кубики, додаємо сіль, перець, спеції та ретельно перемішуємо. До курки додаємо яйця, сметану та крохмаль, знову перемішуємо. За допомогою ложки акуратно викладаємо на сковороду та обсмажуємо з обох боків до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ситних котлет без м’яса і яєць. А також ми писали, як приготувати смачні та ситні хот-доги в домашніх умовах.