Як приготувати домашнє морозиво без зайвого клопоту: найпростіший і найшвидший рецепт (відео)

Що може бути смачніше за домашнє морозиво

У літню спеку хочеться морозива щодня. Мабуть, найсмачніше морозиво – те, що зроблено своїми руками. Приготувати морозиво в домашніх умовах дуже просто. Є маса варіацій рецептів домашнього морозива, найпростіший з них включає лише 4 інгредієнти.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом домашнього морозива ділиться кулінар під ніком у cook_with_me_at_home в Instagram. За її словами, це один із популярних рецептів морозива в соцмережах, але для вдалого приготування все ж таки краще знати пропорції необхідних продуктів.

Інгредієнти (на 4-6 порцій):

полуниця – 500 г,

банани – 600 г,

цукор – 4 ст. л.,

молоко – 400 мл.

Спосіб приготування:

Полуницю помити, почистити від хвостиків, обсушити. Почищений банан нарізати на великі кільця. Покласти ягоди та банан у закритий контейнер. Краще, якщо він буде більшим, щоб ягоди менше торкалися один одного і не сильно між собою злипалися після заморозки. Покласти у морозилку приблизно на 3 години. Заморожені ягоди викласти в чашу комбайна, додати цукор (можна мед — за смаком, або взагалі не використовувати підсолоджувач), молоко і збити на насадці "ніж" до однорідності. Викласти десерт у креманки. Якщо суміш м’яка — можна ще поставити ненадовго в морозилку.

Варіація рецепту:

Можна відразу змішати незаморожені ягоди з рештою складових у блендері. Заморозити суміш у контейнері. Але в цьому випадку під час заморожування необхідно 2-3 рази виймати суміш і перемішувати, щоб не утворилися кристали льоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що домашнє морозиво можна приготувати навіть без молока. Але це ніяк не вплине на смак ласощів.