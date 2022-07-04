Як приготувати домашнє морозиво без зайвого клопоту: найпростіший і найшвидший рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 4
Що може бути смачніше за домашнє морозиво
У літню спеку хочеться морозива щодня. Мабуть, найсмачніше морозиво – те, що зроблено своїми руками. Приготувати морозиво в домашніх умовах дуже просто. Є маса варіацій рецептів домашнього морозива, найпростіший з них включає лише 4 інгредієнти.
Як повідомляє "Телеграф", рецептом домашнього морозива ділиться кулінар під ніком у cook_with_me_at_home в Instagram. За її словами, це один із популярних рецептів морозива в соцмережах, але для вдалого приготування все ж таки краще знати пропорції необхідних продуктів.
Інгредієнти (на 4-6 порцій):
- полуниця – 500 г,
- банани – 600 г,
- цукор – 4 ст. л.,
- молоко – 400 мл.
Спосіб приготування:
- Полуницю помити, почистити від хвостиків, обсушити. Почищений банан нарізати на великі кільця.
- Покласти ягоди та банан у закритий контейнер. Краще, якщо він буде більшим, щоб ягоди менше торкалися один одного і не сильно між собою злипалися після заморозки. Покласти у морозилку приблизно на 3 години.
- Заморожені ягоди викласти в чашу комбайна, додати цукор (можна мед — за смаком, або взагалі не використовувати підсолоджувач), молоко і збити на насадці "ніж" до однорідності.
- Викласти десерт у креманки. Якщо суміш м’яка — можна ще поставити ненадовго в морозилку.
Варіація рецепту:
- Можна відразу змішати незаморожені ягоди з рештою складових у блендері.
- Заморозити суміш у контейнері. Але в цьому випадку під час заморожування необхідно 2-3 рази виймати суміш і перемішувати, щоб не утворилися кристали льоду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що домашнє морозиво можна приготувати навіть без молока. Але це ніяк не вплине на смак ласощів.