Що додати в пиріжки, щоб вони довго були м’якими та свіжими

Нічого складного у приготуванні такої випічки немає

Пиріжки — улюблена всіма з дитинства найсмачніша страва. І хоч воно є не найкориснішим, іноді так хочеться знову відчути цей смак дитинства. Щоб пиріжки вийшли такими ж смачними, як у бабусі, потрібно додати в них лише кілька простих інгредієнтів. А що потрібно покласти в пиріжки, щоб вони довго не черствіли та залишалися м’якими?

Нічого складного у приготуванні такої випічки немає, весь секрет полягає в одному інгредієнті, який потрібно додати до тіста, пише "Важливо знати". На смак пиріжків це ніяк не позначається, а ось на кінцевому результаті ще як. Щоб приготувати пиріжки, які не черствіють, потрібно додати в тісто звичайний крохмаль.

Цей інгредієнт додасть соковитості та м’якості пиріжкам і випічка стане апетитнішою. При цьому цей лайфхак підходить як для дріжджового, так і для бездрожжевого тіста. Також не відіграє ролі та спосіб приготування: чи то смаження на сковорідці або випікання в духовці.

Спосіб приготування повітряних пиріжків

Змішайте тепле молоко з дріжджами та цукром і залиште суміш бродити. Потім вмішайте олію та яйце кімнатної температури. Борошно просійте з крохмалем, замісіть тісто однорідне. Обов’язково залиште його настоятись у теплому місці під харчовою плівкою. Такі пиріжки можна приготувати як з картоплею, капустою, м’ясом, яйцем, так і з сиром, ягідами або фруктами.

Раніше "Телеграф" публікував рецепти смачних та корисних страв із яблук.