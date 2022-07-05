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Чим замінити компот: простий рецепт смачного напою на зиму (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Смачнющий напій "Мохіто" смакуватиме і взимку
Смачнющий напій "Мохіто" смакуватиме і взимку

Полуничний коктейль дуже легко і просто закрити

Якщо ви вже закрили на зиму традиційний компот, наприклад, з ягід та фруктів, то можете скуштувати щось новеньке й заготовити смачний напій "Мохіто" з полуницею. Тим більше, рецепт цієї "закрутки" дуже простий.

Як пише "Телеграф", рецептом "Полуничного мохіто" на зиму поділився кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, такому альтернативному компоту будуть раді не лише влітку, а й узимку.

Інгредієнти на 1 банку (3 л):

  • 300 г полуниці
  • 2-3 шматочки лимона
  • 1 гілочка м’яти
  • 250 г цукру
  • вода

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити, очистити від плодоніжок.
  2. Лимон помити та нарізати шматочками.
  3. Помити м’яту.
  4. Банки помити і простерилізувати.
  5. У банку засипати полуницю, лимон і м’яту. Залити окропом та залишити на 15 хвилин. Злити з банок сироп в каструлю і додати цукор. Поставити на вогонь, довести до кипіння та кип’ятити 15 хвилин.
  6. Готовий сироп залити в банку з полуницею (гілочку м’яти можна витягнути, щоб не було насиченого м’ятного смаку) і закрутити кришкою. Акуратно перевернути банку догори дном і замотати ковдрою.
  7. Після повного охолодження можна прибрати банку в льох до зими.

Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.

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#Рецепт #Консервація