Чим замінити компот: простий рецепт смачного напою на зиму (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 149
Полуничний коктейль дуже легко і просто закрити
Якщо ви вже закрили на зиму традиційний компот, наприклад, з ягід та фруктів, то можете скуштувати щось новеньке й заготовити смачний напій "Мохіто" з полуницею. Тим більше, рецепт цієї "закрутки" дуже простий.
Як пише "Телеграф", рецептом "Полуничного мохіто" на зиму поділився кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, такому альтернативному компоту будуть раді не лише влітку, а й узимку.
Інгредієнти на 1 банку (3 л):
- 300 г полуниці
- 2-3 шматочки лимона
- 1 гілочка м’яти
- 250 г цукру
- вода
Спосіб приготування:
- Полуницю помити, очистити від плодоніжок.
- Лимон помити та нарізати шматочками.
- Помити м’яту.
- Банки помити і простерилізувати.
- У банку засипати полуницю, лимон і м’яту. Залити окропом та залишити на 15 хвилин. Злити з банок сироп в каструлю і додати цукор. Поставити на вогонь, довести до кипіння та кип’ятити 15 хвилин.
- Готовий сироп залити в банку з полуницею (гілочку м’яти можна витягнути, щоб не було насиченого м’ятного смаку) і закрутити кришкою. Акуратно перевернути банку догори дном і замотати ковдрою.
- Після повного охолодження можна прибрати банку в льох до зими.
Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.