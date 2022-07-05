Чим замінити компот: простий рецепт смачного напою на зиму (відео)

Полуничний коктейль дуже легко і просто закрити

Якщо ви вже закрили на зиму традиційний компот, наприклад, з ягід та фруктів, то можете скуштувати щось новеньке й заготовити смачний напій "Мохіто" з полуницею. Тим більше, рецепт цієї "закрутки" дуже простий.

Як пише "Телеграф", рецептом "Полуничного мохіто" на зиму поділився кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, такому альтернативному компоту будуть раді не лише влітку, а й узимку.

Інгредієнти на 1 банку (3 л):

300 г полуниці

2-3 шматочки лимона

1 гілочка м’яти

250 г цукру

вода

Спосіб приготування:

Полуницю помити, очистити від плодоніжок. Лимон помити та нарізати шматочками. Помити м’яту. Банки помити і простерилізувати. У банку засипати полуницю, лимон і м’яту. Залити окропом та залишити на 15 хвилин. Злити з банок сироп в каструлю і додати цукор. Поставити на вогонь, довести до кипіння та кип’ятити 15 хвилин. Готовий сироп залити в банку з полуницею (гілочку м’яти можна витягнути, щоб не було насиченого м’ятного смаку) і закрутити кришкою. Акуратно перевернути банку догори дном і замотати ковдрою. Після повного охолодження можна прибрати банку в льох до зими.

Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.