Як приготувати ситні та м’які пиріжки без м’яса за 10 хвилин: приголомшливий рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 134
Ці пиріжки – чудова альтернатива випічці з м’ясною начинкою
На приготування пиріжків може піти пристойна кількість часу, якщо випікати їх в духовці. Але якщо хочеться зробити смачну та ситну випічку швидше – є відповідний рецепт, пиріжки потрібно просто посмажити на сковороді. Більше того, якщо ви не вживаєте м’ясо або з якоїсь іншої причини в будинку не знайшлося фаршу, то можна легко замінити начинку на яйця і зелень. При цьому такі пиріжки будуть не менш ситними, ніж м’ясні.
Як пише "Телеграф", рецептом пиріжків з яйцем, зеленою цибулею і кропом на кефірі ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Тісто за цим рецептом швидко готується, а випічка виходить м’якою та смачною.
Складові:
- 250 мл кефіру
- 0,5 ч. л. соди
- 0,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 4 ст. л. олії
- 360 г борошна
Для начинки:
- 6 яєць
- зелена цибуля
- кріп
- сіль і перець
Спосіб приготування:
- Тісто. Цукор та сіль змішати з кефіром. Потім додати соду й олію, вимішувати, додаючи борошно. Замісити ніжне еластичне тісто. Замішувати доти, поки тісто не перестане липнути до рук.
- Начинка. Яйця відварити та остудити, заливши холодною водою. Завдяки холодній воді їх легко очистити. Очистити яйця та нарізати маленькими кубиками. Зелену цибулю і кріп промити, дати стекти воді, а потім дрібно порізати. Всі інгредієнти начинки змішати і додати сіль і перець за смаком.
- Жарка. Розділити тісто на рівні частини. Розкатати кожну частину в коржик. Викласти на всі заготовки начинку. Обсмажувати на розігрітій сковороді по 3-3,5 секунд з кожного боку.
Нагадаємо, щоб пиріжки не черствіли і довго зберігалися, в них додають секретний інгредієнт.