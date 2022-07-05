Як приготувати ситні та м’які пиріжки без м’яса за 10 хвилин: приголомшливий рецепт (відео)

Ці пиріжки – чудова альтернатива випічці з м’ясною начинкою

На приготування пиріжків може піти пристойна кількість часу, якщо випікати їх в духовці. Але якщо хочеться зробити смачну та ситну випічку швидше – є відповідний рецепт, пиріжки потрібно просто посмажити на сковороді. Більше того, якщо ви не вживаєте м’ясо або з якоїсь іншої причини в будинку не знайшлося фаршу, то можна легко замінити начинку на яйця і зелень. При цьому такі пиріжки будуть не менш ситними, ніж м’ясні.

Як пише "Телеграф", рецептом пиріжків з яйцем, зеленою цибулею і кропом на кефірі ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". Тісто за цим рецептом швидко готується, а випічка виходить м’якою та смачною.

Складові:

250 мл кефіру

0,5 ч. л. соди

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

4 ст. л. олії

360 г борошна

Для начинки:

6 яєць

зелена цибуля

кріп

сіль і перець

Спосіб приготування:

Тісто. Цукор та сіль змішати з кефіром. Потім додати соду й олію, вимішувати, додаючи борошно. Замісити ніжне еластичне тісто. Замішувати доти, поки тісто не перестане липнути до рук. Начинка. Яйця відварити та остудити, заливши холодною водою. Завдяки холодній воді їх легко очистити. Очистити яйця та нарізати маленькими кубиками. Зелену цибулю і кріп промити, дати стекти воді, а потім дрібно порізати. Всі інгредієнти начинки змішати і додати сіль і перець за смаком. Жарка. Розділити тісто на рівні частини. Розкатати кожну частину в коржик. Викласти на всі заготовки начинку. Обсмажувати на розігрітій сковороді по 3-3,5 секунд з кожного боку.

Нагадаємо, щоб пиріжки не черствіли і довго зберігалися, в них додають секретний інгредієнт.