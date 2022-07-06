Як зварити дивовижний полуничний джем всього з 3 продуктів: перевірений рецепт (відео)

Так полуницю на зиму ви ще не закривали

Поки сезон полуниці ще не закінчився, встигніть заготовити цю смачну ягоду на зиму. З полуниці можна не тільки зробити варення "Мармеладні ягідки", а й зварити чудовий джем. Смак виходить кисло-солодким, а джем відмінно доповнює сніданки та чаювання.

Як передає "Телеграф", перевіреним рецептом полуничного джему на зиму ділиться кулінарний блог "Моє подвір’я" на Youtube. За словами кулінара, приготувати неймовірно смачний джем із полуниці із густою текстурою абсолютно просто.

Складові:

2 кг полуниці;

400 г цукру;

сік лимона (лимон 150 г).

Спосіб приготування:

Помити полуницю і подрібнити ягоди (пом’яти чи нарізати шматочками, перебити в блендері). Від методу подрібнення залежить, якою буде консистенція джему. Засипати ягоди цукром та додати лимонний сік. Перемішати. Поставити масу на плиту й варити на сильному вогні від 45 хвилин до години. Помішувати обережно та знімати пінку. Додамо, що густота джему залежить ще й від соковитості ягід. Варто для перевірки капнути третину чайної ложечки джему на тарілку — чи не розпливається він. Налити джем у простерилізовані сухі банки та накрити кришками. Закрити банки і перевернути догори дном.

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