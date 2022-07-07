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Як приготувати піцу без борошна та майонезу: найлегший рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашня піца вразить ваших гостей Новина оновлена 07 липня 2022, 11:20
Домашня піца вразить ваших гостей

Цей рецепт піци ви заберете до обраного, адже там лише найпростіші інгредієнти

Приготувати піцу в домашніх умовах дуже просто. Більше того, вам не знадобиться навіть борошно, без нього, до речі, можна зробити і чудовий шоколадний брауні. Смак домашньої піци не порівняти з жодною альтернативою з ресторану, а начинку можна регулювати на свій смак.

Як пише "Телеграф", рецептом домашньої піци ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, із найпростіших продуктів виходить найсмачніша піца. Страву із задоволенням будуть уминати як дорослі, так і дітлахи.

Складові:

  • 2 курячих філе
  • 2 яйця
  • 1 ст. ложка сметани
  • солодкий перець
  • помідори
  • 100 г грибів
  • петрушка
  • кріп
  • цибуля
  • твердий сир
  • кетчуп

Спосіб приготування:

  1. Спочатку приготуйте основу для піци — вона буде м’ясною. Куряче філе пропустіть через м’ясорубку. Додайте у фарш 2 яйця, подрібнену зелень та 1 ст. ложку сметани.
  2. Перекладіть на лист і випікайте в духовці за температури 180 градусів близько 15-20 хвилин.
  3. На готову основу перекладіть всі інгредієнти, попередньо вимиті та нарізані.
  4. Випікайте у духовці 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати нереально пишні оладки, в які не потрібно додавати дріжджі.

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#Рецепт #Піца