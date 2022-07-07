Як приготувати піцу без борошна та майонезу: найлегший рецепт (відео)
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Цей рецепт піци ви заберете до обраного, адже там лише найпростіші інгредієнти
Приготувати піцу в домашніх умовах дуже просто. Більше того, вам не знадобиться навіть борошно, без нього, до речі, можна зробити і чудовий шоколадний брауні. Смак домашньої піци не порівняти з жодною альтернативою з ресторану, а начинку можна регулювати на свій смак.
Як пише "Телеграф", рецептом домашньої піци ділиться кулінарний Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, із найпростіших продуктів виходить найсмачніша піца. Страву із задоволенням будуть уминати як дорослі, так і дітлахи.
Складові:
- 2 курячих філе
- 2 яйця
- 1 ст. ложка сметани
- солодкий перець
- помідори
- 100 г грибів
- петрушка
- кріп
- цибуля
- твердий сир
- кетчуп
Спосіб приготування:
- Спочатку приготуйте основу для піци — вона буде м’ясною. Куряче філе пропустіть через м’ясорубку. Додайте у фарш 2 яйця, подрібнену зелень та 1 ст. ложку сметани.
- Перекладіть на лист і випікайте в духовці за температури 180 градусів близько 15-20 хвилин.
- На готову основу перекладіть всі інгредієнти, попередньо вимиті та нарізані.
- Випікайте у духовці 15 хвилин.
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