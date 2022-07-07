Як зробити смачні сирники без борошна: цей рецепт – справжня знахідка (відео)
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Смак й аромат сирників порадують і дорослих, і дітей
Приготувати без додавання борошна можна не лише вологий шоколадний десерт брауні, а й добрі старі сирники. Здавалося б, це найпростіший десерт, але він може не виходити навіть у досвідчених господарок. Спробуйте цей легкий рецепт і тоді результат вас приємно здивує.
Як пише "Телеграф", рецептом смачних сирників без борошна ділиться Youtube-канал "Смачноград". За словами кулінара, цей десерт готується дуже просто, а розлітається за секунду. До речі, сирники – чудовий варіант для сніданку.
Складові:
- 900 г сиру;
- 3 жовтки;
- 3 ст. л. цукру;
- 3 ст. л. картопляного крохмалю
- 4,5 ст. л. манної крупи;
- 0,5 ч. л. солі.
- трохи борошна, щоб маса не прилипала до рук та поверхні.
Спосіб приготування:
- Сир розім’яти виделкою або перебити блендером, щоб маса стала однорідною.
- Додати решту інгредієнтів. Знову все добре перемішати, можна за допомогою блендера.
- Залишити масу десь на годину "відпочити".
- Сформувати ковбаски, щоб маса не прилипала до поверхні, трохи присипати її мукою.
- Ковбаску порізати на порції і за допомогою келиха надати сирникам гарну круглу форму.
- Смажити на сковороді по 3 хвилини до золотистої скоринки, після чого відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 5 хвилин.
- Готові сирники можна приправити ягодами, сметаною чи джемом.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом приголомшливого торта без випічки. Полуничний тірамісу прикрасить будь-який стіл.