Як зробити смачні сирники без борошна: цей рецепт – справжня знахідка (відео)

Смак й аромат сирників порадують і дорослих, і дітей

Приготувати без додавання борошна можна не лише вологий шоколадний десерт брауні, а й добрі старі сирники. Здавалося б, це найпростіший десерт, але він може не виходити навіть у досвідчених господарок. Спробуйте цей легкий рецепт і тоді результат вас приємно здивує.

Як пише "Телеграф", рецептом смачних сирників без борошна ділиться Youtube-канал "Смачноград". За словами кулінара, цей десерт готується дуже просто, а розлітається за секунду. До речі, сирники – чудовий варіант для сніданку.

Складові:

900 г сиру;

3 жовтки;

3 ст. л. цукру;

3 ст. л. картопляного крохмалю

4,5 ст. л. манної крупи;

0,5 ч. л. солі.

трохи борошна, щоб маса не прилипала до рук та поверхні.

Спосіб приготування:

Сир розім’яти виделкою або перебити блендером, щоб маса стала однорідною. Додати решту інгредієнтів. Знову все добре перемішати, можна за допомогою блендера. Залишити масу десь на годину "відпочити". Сформувати ковбаски, щоб маса не прилипала до поверхні, трохи присипати її мукою. Ковбаску порізати на порції і за допомогою келиха надати сирникам гарну круглу форму. Смажити на сковороді по 3 хвилини до золотистої скоринки, після чого відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 5 хвилин. Готові сирники можна приправити ягодами, сметаною чи джемом.

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