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Навіщо досвідчені домогосподарки додають до млинців пиво: незвичайний рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Такі млинці приємно здивують ніжним смаком та ароматом
Такі млинці приємно здивують ніжним смаком та ароматом

Замінивши один інгредієнт у рецепті млинців, ви здивуєтеся, який результат ви отримаєте.

Млинці — це чудовий варіант, як на сніданок, обід або вечерю, причому їх можна робити як солодкими, так і солоними. Раніше ми ділилися з вами хитрістю, ніж замінити молоко та яйця в рецепті млинців, а тепер розповімо, навіщо в тісто багато домогосподарок додають пиво.

Не варто дивуватися, чи пиво відмінно вписується в рецепт млинців, пише prostoway. Щобільше, замінивши воду або частину молока на цей хмільний напій, ви отримаєте неймовірно пишні, ніжні, хрусткі по краях і неймовірно ажурні млинці.

Млинці на пиві: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 склянку пива та молока;
  • 2 склянки пшеничного борошна;
  • 2 яйця;
  • сіль на смак;
  • 2 столові ложки олії.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збийте до утворення пишної піни.
  2. У місткість з яєчною сумішшю поступово влийте пиво і молоко. Злегка все перемішайте. Сіль додайте до смаку.
  3. Борошно просійте і додайте в тісто поступово, аби не утворилися грудочки. Після влийте олію і знову все перемішайте.
  4. Залишіть тісто для млинців постояти 5-10 хвилин, і тільки потім можете приступати до обсмажування.

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#Рецепт #Млинці