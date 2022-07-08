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Без заморожування, кип’ятіння та стерилізації: простий рецепт смачного полуничного варення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Це варення ідеально поєднується з пісочним пирогом
Це варення ідеально поєднується з пісочним пирогом

Варення із полуниці люблять і дорослі, і діти.

Полуничне варення – найсмачніший десерт для холодної пори, і щобільше, це ідеальна начинка для тортів та рулетів. Крім цього, за його допомогою можна приготувати смачний компот. Раніше ми писали, як приготувати варення так, щоб воно не забродило і не подерлися банки, а тепер ділимося з читачами рецептом свіжої та ароматної заготівлі, яка зберігатиметься до наступного сезону.

Простим рецептом, за допомогою якого можна отримати ароматне, свіже та легке у приготуванні полуничне варення, поділився портал prostoway. Зазначимо, що для того, щоб приготувати таке варення, вам не доведеться нічого варити.

Полуничне варення: рецепт

Інгредієнти:

  • полуниця, 2 кг;
  • цукор, 2 кг.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди добре вимийте і заберіть усі хвостики.
  2. Викладіть ягоди в місткість і посипте їх цукром, залишивши 200 г "на майбутнє". Накрийте кришкою полуницю і залиште на 4-5 годин. Не забувайте періодично помішувати варення.
  3. Банки вимийте та простерилізуйте разом із кришками. Розкладіть варення в банки і зверху насипте цукор, що залишився. Виходить близько 2 столових ложок цукру на банці.
  4. Закрутіть кришки та перенесіть варення у підвал.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно заготовити на зиму цвітну капусту. Рецепт здивує простотою.

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#Рецепт #Варення #Полуничне варення