Без заморожування, кип’ятіння та стерилізації: простий рецепт смачного полуничного варення

Варення із полуниці люблять і дорослі, і діти.

Полуничне варення – найсмачніший десерт для холодної пори, і щобільше, це ідеальна начинка для тортів та рулетів. Крім цього, за його допомогою можна приготувати смачний компот. Раніше ми писали, як приготувати варення так, щоб воно не забродило і не подерлися банки, а тепер ділимося з читачами рецептом свіжої та ароматної заготівлі, яка зберігатиметься до наступного сезону.

Простим рецептом, за допомогою якого можна отримати ароматне, свіже та легке у приготуванні полуничне варення, поділився портал prostoway. Зазначимо, що для того, щоб приготувати таке варення, вам не доведеться нічого варити.

Полуничне варення: рецепт

Інгредієнти:

полуниця, 2 кг;

цукор, 2 кг.

Спосіб приготування:

Ягоди добре вимийте і заберіть усі хвостики. Викладіть ягоди в місткість і посипте їх цукром, залишивши 200 г "на майбутнє". Накрийте кришкою полуницю і залиште на 4-5 годин. Не забувайте періодично помішувати варення. Банки вимийте та простерилізуйте разом із кришками. Розкладіть варення в банки і зверху насипте цукор, що залишився. Виходить близько 2 столових ложок цукру на банці. Закрутіть кришки та перенесіть варення у підвал.

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